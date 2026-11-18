為支持中小學教師將重要教育議題融入學科教學，並強化教師自主研發與教學創新能力，教育部今天宣布，自116年起推動「中小學教師教學創新行動計畫」，投入總經費4300萬元，鼓勵第一線教師透過教學實踐研究，發展創新教學模式，並檢視學生學習成效。

教育部主秘林伯樵表示，計畫首波聚焦AI前瞻教學創新、社會情緒學習（SEL）、人權教育及美感教育四大主題，鼓勵教師將相關議題融入各學科教學。計畫不僅鼓勵教師創新教學，也希望透過行動研究，檢視課程實施前後學生的認知及學習成效，依研究結果調整教學策略，並將經驗與校內外教師分享，促進教學交流。

林伯樵說，計畫採教師自主提案，不須透過學校或地方政府統一申請，由實際參與課程教學的教師擔任計畫主持人。每案補助10萬至12萬元，其中AI領域最高12萬元，其他三大主題最高10萬元，經費可用於教材製作、教學設備、AI算力、資料蒐集、共同備課及行政核銷等支出，也包含每月4000元計畫主持人費。

林伯樵表示，考量教師在學校有不同工作責任，包括行政職務及導師工作等，計畫規劃時已考量教師實際負擔。這是首次推動相關計畫，將透過首年執行了解實際成效及教師意見，未來再滾動修正。

師資藝教司長武曉霞表示，考量教師在9個月計畫期間可能需要進行學術研究、資料蒐集等工作，計畫也可編列協同主持人，由大專院校教授或師培教師與現場教師合作，促進大學端教師、現場教師及未來教師的「三師合作」。不過，協同主持人並非必要條件，教師可依實際需求編列。

為協助教師了解計畫內容及申請方式，教育部將於11月24日、25日舉辦兩場說明會，12月底前另辦理工作坊，協助教師討論計畫內容、撰寫申請書及規劃研究方法，並安排研究倫理相關課程。明年1月至2月徵件、3月進行審查，預計7月起正式執行，計畫執行期程為9個月。

中小學教師教學創新行動計畫每案補助10萬至12萬元，其中AI領域最高12萬元。圖／教育部提供