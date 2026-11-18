文化部與文策院攜手辦理第2屆「ESG for Culture影響力獎」暨第18屆「文馨獎」雙獎項頒獎典禮，今日於台北松山文創園區舉行。典禮表揚長期投入文化平權的民間團隊，以及透過資金、專業、技術與跨界合作支持文化內容產業的企業，展現文化與企業攜手創造社會影響力的多元成果。

文化部表示，第18屆「文馨獎」以[文化平權為主題，共有40個單位（含個人）提出申請，經審慎評選，最終選出5件獲獎專案。得獎單位包括台灣看見家鄉推廣教育協會、青少年表演藝術聯盟、財團法人中國信託商業銀行文教基金會、財團法人玉山文教基金會及財團法人台灣閱讀文化基金會。

台灣看見家鄉推廣教育協會透過「看見家鄉計畫」，引導偏鄉及原住民族兒少運用影像與科技記錄家鄉故事，讓孩子從文化的接受者成為創作者；青少年表演藝術聯盟以「牽風箏的人」計畫，將戲劇教育帶入中介教育學校，陪伴特殊境遇青少年認識自我、建立自信；中國信託商業銀行文教基金會透過「夢想家圓夢工程」，結合專業藝術團隊與學校，建立「藝術家引領、在地教師接棒」的長期培力模式，讓藝術教育持續在偏鄉扎根。

此外，玉山文教基金會攜手衛武營國家藝術文化中心，運用劇場藝術體驗及沉浸式VR科技，突破地域與場域限制，讓偏鄉、離島及特殊教育學生接觸國家級藝文資源；台灣閱讀文化基金會則透過「愛的書庫」，結合線上借閱、書箱共讀及公益物流，讓圖書資源在不同學校間循環共享，截至114年底已設置375座「愛的書庫」。

文化部長李遠表示，企業家與企業本身具備深厚的經營智慧與文化底蘊，投入文化產業時，不僅能提供資金奧援，更能從核心技術、行銷宣傳與永續發展等層面，協助文化團體思考「文化共創」。為此，文策院特別成立「ESG for Cultural」專責單位。

文策院董事長王時思表示，本屆「ESG for Culture 影響力獎」共吸引49家企業、62件專案參賽，最終有21家企業、29件專案脫穎而出，評審過程更達成「無異議通過」的高度共識，顯示企業與文化界的合作模式已日益成熟。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，自企業投注文化資源納入ESG得分項目以來，已有超過100家上市公司在評鑑上獲得實質得分，這些企業投入文化產業的項目，更擴及人才培育、內容產業、文化科技等多元面向。企業也因為投入文化，更凝聚企業的精神，並藉由企業與文化合作的創新，讓台灣文化深入每個角落。