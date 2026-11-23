聽新聞
0:00 / 0:00
北市府3年投入1.4億元 推動校園廚房修繕與設備改善
台北市115學年度推行免費營養午餐，食安品管受關注。教育局今天表示，規劃115年至117年3年內投入新台幣1.4億元，為孩子午餐供餐品質打好基礎，115年度已補助13校改善設施。
台北市115學年度推行免費營養午餐，9月成淵高中國中部發生集體腹瀉，食安、品管頻受關注。台北市教育局今天透過新聞稿發布，規劃自115年至117年3年內投入1.4億元，推動校園廚房修繕與設備改善。
教育局說，115年度已補助景美國小等13所學校3347萬元改善供餐設施，內容涵蓋冷藏冷凍、蒸飯及蒸氣設備、餐具消毒、抽排風與配膳輸送等項目，從食材保存到餐點送出，依各校供餐規模與實際需求，補強供餐流程中的關鍵環節。
教育局舉例，景美國小中央廚房增設肉品按摩嫩化機及履帶式洗碗機，協助大量醃製與清洗作業，減輕廚工負擔，並讓肉品入味與口感提升。
健康國小中央廚房著重改善通風、空調及配膳空間，更新蒸飯、冷藏、大型洗碗機與消毒設備，藉此改善廚房悶熱環境，讓大量製餐與分餐作業更順暢。
桃源國小改善打菜輸送帶、蒸氣管線及出餐區地坪，搭配肉品前處理設備，串接備料、分餐與餐點移送，提升供餐效率。教育局表示，透過備料、烹調、洗滌及配膳設備升級，並改善地坪、排水與通風，為孩子午餐的供餐品質打好基礎、提供廚工友善工作環境。未來將持續依各校設備現況、供餐需求與改善急迫性，推動工程修繕及設備汰換，讓孩子每天都能吃得安心、營養又美味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。