頂尖天團加上傳奇指揮，由指揮大師賽門．拉圖（Sir Simon Rattle)領軍的德國巴伐利亞廣播交響樂團，今晚於國家音樂廳登場，連續兩晚獻上輝煌的經典德奧之聲。兩場音樂會於7月份啟售後秒殺完售。

今晚的「協奏曲之夜」，由德國小提琴名家伊莎貝爾．佛絲特（Isabelle Faust）與樂團一同詮釋奧地利作曲家貝爾格的小提琴協奏曲，以及舒伯特第九號交響曲，展現最純粹的德奧之聲。19日則以「春之祭」為題，由拉圖爵士與樂團演繹拉赫曼尼諾夫第三號交響曲、武滿徹《群鳥降臨五角庭園》與史特拉汶斯基《春之祭》等經典管絃樂作品，彰顯大師對20世紀音樂的熱忱與多元視野。

成立於1947年的巴伐利亞廣播交響樂團，以精緻且深具內涵的音樂詮釋見長，立於世界管絃樂團之巔。歷經與庫貝利克、戴維斯、馬捷爾等指揮家的合作，該團屢獲世界十大交響樂團。前任首席指揮馬里斯．楊頌斯（Mariss Jansons）更積極將樂團之聲遠揚海外，讓樂團獲得全球樂迷肯定。

出身英國利物浦的賽門．拉圖爵士，以領導魅力與實驗精神著稱，是當代最具知名度的指揮家之一。本次演出，拉圖爵士將為台灣樂迷呈現貝爾格、武滿徹等20世紀管絃樂作品，以及舒伯特、拉赫曼尼諾夫的浪漫交響巨作，最後以史特拉汶斯基最具代表性的《春之祭》為本次巡演作結。如此跨越時代、獨具特色的曲目編排，展現拉圖爵士的冒險精神。

而此次同來的德國小提琴名家伊莎貝爾．佛絲特，則以極具說服力的詮釋風格深深吸引觀眾。她對每部作品皆抱持極高的敏銳度，並考究其創作背景以及歷史脈絡。

佛絲特曾與義大利指揮巨擘阿巴多合作灌錄貝爾格小提琴協奏曲《緬懷一位天使》，並獲得當年留聲機大獎「最佳協奏曲專輯」和BBC雜誌「最佳專輯」。本次她將如何與拉圖一同詮釋這首代表作，亦是所有樂迷共同關注的焦點。

為鼓勵更多學子接觸國際頂尖樂團，明天下午5時30分舉辦「力晶美學藝堂 巴伐利亞廣播交響樂團 台北場 公開彩排」，提供100名在學學生觀賞名額，讓學子近距離觀摩樂團排練。

小提琴家伊莎貝爾．佛絲特。圖／國家兩廳院提供 Felix Broede攝影