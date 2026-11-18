為防堵曾涉性騷擾、性霸凌等事件的不適任人員改名或變更身分資料重返校園，教育部修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」第3條、第9條，中央主管機關可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊，強化查詢機制，避免不適任人員換個身分後重新進入校園，自17日發布日施行。

不適任教育人員包括公立各級學校校長、教師、助教、職員及運動教練，以及公立社會教育機構專業人員、公立學術研究機構研究人員和已立案私立學校專任教師等。若涉及性侵害、性騷擾、性霸凌等事件，依法不得聘任或任用者，即所謂「狼師」。

教育部現行已建置不適任教育人員資料庫供學校聘任前查詢，但若遭通報者日後變更身分證統一編號或姓名，資料庫的身分比對就會出現落差。因此教育部此次修法增訂中央主管機關可向戶政機關申請提供涉性別事件學校不適任人員的個人資料異動情形，避免人員變更姓名或身分證統一編號後規避查詢。