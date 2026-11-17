經過今天一整天的賽程，國父紀念館主辦的「2026年外籍學生華語文演講比賽」結果揭曉，由來自越南的杜阮河微同學憑藉「什麼是你心中的幸福」獲得冠軍。

根據國父紀念館的新聞資料，第二名為來自美國的石漫修，第三名是來自美國的楊思蕊，第四名為來自捷克的郭荷月。優選者有6名，分別是來自越南的范氏敏、阮氏翠華以及阮氏香；來自莫三比克的林凱蓮、來自美國的白艾莉以及來自泰國的陳寧河。

這屆參與報名的學生分別來自越南、美國、日本、泰國、莫三比克、捷克、瓜地馬拉、馬來西亞、英國及印尼等10國，共計21所大專院校、57位外籍學生報名參加。第一名將可獲得獎金新台幣2萬元，第二名1萬6000元、第三名1萬2000元、第四名8000元及優選6000元，鼓勵外籍學子持續精進華語能力。

今年演講題目規劃深具生活感與思辨性，分別為「我剛到台灣的那一天」、「從早餐店看台灣生活」、「做家事是誰的事」、「什麼是你心中的幸福」及「如果世上有後悔藥」，其中「什麼是你心中的幸福」獲得最多參賽者的青睞，展現參賽者對情感、家庭與生命價值的多元思考。

國父紀念館館長王蘭生表示，國父紀念館辦理演講比賽已有53屆的悠久歷史，不僅在於評比語言能力，更是打造一個跨文化交流平台，「希望讓在台灣就學及生活的外籍青年，能透過華語將自己對台灣的切身體會與人生思考分享給社會大眾。」