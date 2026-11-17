2026台灣建築獎今天舉行頒獎典禮，基隆美術館獲得首獎，國家檔案館、台中綠美圖、台東江賢二藝術園區獲得佳作肯定。

八仙山國家森林遊樂園自然構築計畫則獲新人獎。

根據建築師雜誌提供新聞稿，基隆美術館以當代台灣性的視角回應城市脈絡，透過開放的空間策略，建立與周邊環境及大眾的友善連結，展現公共建築的多元價值。

基隆美術館前身為1903年基隆公會堂，於1985年改建為文化中心經過35年的使用後，自2021年起重新梳理使用需求、文化政策與城市文化發展願景，由吳明杰建築師事務所＋禾磊建築進行1至3樓的改建，進一步回應東岸港區周邊環境涵構，積極再造都市空間連結，成為今日的基隆美術館。

評審團指出，基隆美術館跳脫傳統大建設思維，呈現當代台灣性，透過流動、開放的空間，積極連結周邊都市環境，是親民且充滿活力的市民空間。

面對預算、新舊材料及多方協調等限制，設計團隊透過持續溝通與整合，為歷史場域注入新的公共意義，留下屬於這個時代的空間記憶，也回應了本屆評選對於公共性、環境連結及台灣時間軌跡的重視。