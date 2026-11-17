2026更生美展即日起至25日在台中市大墩文化中心登場，展出更生藝術家及矯正機關收容人逾200件作品，主辦單位表示，期盼透過舞台讓復歸社會的「溫度」照亮大眾。

展覽今天舉辦開幕活動，法務部政務次長黃謀信、保護司長洪信旭、矯正署長林憲銘、更保總會董事長張斗輝、台中市政府法制局長李善植、更保台中分會主委廖學從等人出席，會中並發表匯集藝術教化成果的「再別旭光城」新書。

黃謀信致詞時表示，展覽除了展現更生藝術達人深厚的藝術造詣外，更重要的是傳遞出作品背後那份經歷人生轉折、努力復歸社會的「溫度」。感謝各界團體共同搭建有形與無形的舞台，讓高牆內的曙光與溫暖得以擴散，進而發光發熱、照亮社會大眾。

張斗輝提到，這屆美展共展出75件更生藝術家作品，以及近200件矯正機關收容人創作，顯見出監藝術家與收容人在黃映蒲等指導老師的長期陪伴下，技藝一年比一年精進，甚至展現出令人驚豔的風格突破。

更生藝術家劉士羣也分享習藝心得，他透過更生保護會與台中監獄共同辦理的「才藝舍坊」學習水墨繪製多幅畫作。劉士羣得知母親常到廟宇祈求他平安，便在舍房中繪製「奉獻」、「願」等作品，感謝家人支持，出獄後也在更生保護會的陪伴與鼓勵下成立畫室。

主辦單位表示，此次美展展出雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法、竹編等多樣藝術形式，每件作品充分展現更生人從悔悟到投入創作、進而與社會分享的心路歷程，歡迎民眾前往參觀。