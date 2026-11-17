誠品書店今天公布2026年度暢銷書榜。楊双子獲國際布克獎肯定的作品《台灣漫遊錄》帶動全台搶購風潮，不僅榮登誠品書店暢銷榜Top1，更一口氣蟬聯全台15縣市暢銷TOP1，連同Threads討論度居高不下的《納瓦爾寶典》及《Rewire-神經可塑性》，奪下全台六都及新竹市、雲林、花蓮等9個縣市的暢銷前3名，成為今年度最受歡迎3大作品。

誠品書店2026年度暢銷榜也反映現代人對於「擺脫內耗、放下執念」的高度追求。授權全球逾60種語言的《隨他們去》今年7月初上市便榮獲TOP7佳績，以書名的簡單4字，帶領讀者從自我焦慮的束縛中徹底解放，並已於Threads上累積萬則留言共鳴，成為今年最大暢銷黑馬。

即使沒有信仰也能讀的心理指南《金剛經白話講座》，作者王思迅精準切中現代人精神內耗痛點，並透過社群影音的長尾傳播效應再創話題，獲得TOP8，去宗教化的實用心理學視角解析，成功吸引大量年輕讀者與身心靈受眾。

光看書名就能令人感到安慰的《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事》登上TOP10，擅長以犀利幽默風格拆解人生難題的作家「老楊的貓頭鷹」，再次以直白創作陪讀者學會放過自己。

各縣市的閱讀樣貌也略有差異，新竹、彰化、嘉義縣童書閱讀興趣高，超人氣繪本《紅豆綠豆碰》及《麵包小偷》擠進前三名。漫畫作品則一舉入列金門、澎湖TOP3榜單；苗栗、彰化、南投、嘉義及外島馬祖榜單透露星光，知名歌手鄧紫棋首部科幻愛情小說《啓示路》搶進TOP3；而百萬YouTuber「有感筆電」也躋身宜蘭前3名。

誠品書店今天公布2026年度暢銷書榜。圖／誠品書店