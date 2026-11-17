教育部推動「AI人才方舟計畫」，為掌握國際AI教育與數位學習趨勢，於11月1日至6日赴韓國首爾及大邱，考察中小學AI教育及數位學習。考察團由教育部資訊及科技教育司、計畫相關團隊及地方政府教育局（處）代表組成，參訪教育行政機構、師資培育大學、中小學及教育科技業者，了解韓國AI教育政策與教學實務，並分享台灣推動成果；未來也將結合AI技術與既有數位學習基礎，發展新一代學習系統。

在教育政策及數位學習平台方面，考察團拜會首爾市教育廳及韓國教育學術情報院（KERIS）。首爾市教育廳介紹由11個地方教育廳共同建置的AIEP平台，透過單一帳號串接數位學習工具；KERIS則分享教育行政資料整合，以及結合AI個人化推薦、學習診斷與閱讀歷程的教育平台應用。

在師資培育及教學實務方面，考察團與首爾教育大學、大邱教育大學交流AI融入師資培育的經驗，了解如何透過課程培養師資生運用AI設計教學、引導學生提問及探究的能力，並參訪當地中小學，了解數位工具在學生創作、成果分享及跨國協作學習上的應用。

考察團也與Google Korea交流生成式AI融入教學的經驗，探討AI引導式學習、教師備課、學術誠信及資料安全等議題，並參訪韓國教科書出版社YBM，了解AI教科書如何透過學習診斷、個人化任務及學習歷程分析，協助教師調整教學策略。

台灣代表團也向韓方分享我國數位學習政策。台灣自111年推動「中小學數位學習精進方案」，透過教育部因材網及教育型AI學習夥伴「e度」支持學生自主及適性學習；115年起進一步推動「AI人才方舟計畫」，提升教師AI教學知能及學生AI素養，並透過「智慧教育師培聯盟」協助師資生運用AI進行課程設計與教學實作。

教育部表示，此次考察可作為後續推動AI教育與數位學習的參考，未來將借鏡韓國經驗，逐步整合既有數位學習平台及學習資料，讓教師掌握學生學習情形，並參考韓國重視教育適切性、學生年齡及個人資料保護的原則，兼顧學習品質與學生安全。

韓國教育學術情報院（KERIS）交流。圖／教育部提供