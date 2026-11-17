為提升校園交通安全環境，台南市教育局致力將道安全觀念融入校園日常，在今年交通部考評去年執行道路交通安全成果中，｢交通安全教育｣單項成績榮獲90分，獲六都組第2名，書面及簡報成績也獲評優等，較去年大幅進步。

教育局表示，近年來將交通安全融入國中小課程，並導入AR、VR教材及實境教學，另首創試辦微型電動二輪車校園安全認證，成為此次考評亮點；目前全市國中小均已將交通安全納入學校課程計畫，並導入交通部五階段課程模組，透過情境教學，讓學生從認識交通規則進一步培養自主判斷及自我保護能力。

另外，在教學方式上，教育局建置交通安全知識平台，運用AR、VR互動教材，將交通法規轉化為闖關遊戲；並結合全國首座「光賢交通公園」設計教學指引，辦理自行車大獎賽，讓學生在模擬及實際情境中學習交通安全。

教育局提到，針對國高中學生正推動機車及微型電動二輪車安全騎乘訓練，提供實際體驗機會，並試辦微電車校園安全認證，強化學生法規認識及防禦駕駛觀念，未來也將跨局處推動人行安全改善，包括校園圍牆退縮、增設實體人行道及校園得來速人車分流等工程，打造安全通學環境。