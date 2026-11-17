2026台灣建築獎揭曉，基隆美術館勇奪首獎，國家檔案館、台中綠美圖、台東江賢二藝術園區並列佳作，八仙山國家森林遊樂園自然構築計畫獲新人獎。以下是得獎理由。

基隆美術館

基隆美術館前身為1903年的基隆公會堂，後由楊卓成建築師操刀，於1985年改建為文化中心，是當時台灣12項建設之一。經過35年的使用後，自2021年起重新梳理使用需求、文化政策與城市文化發展願景，由吳明杰建築師事務所＋禾磊建築進行1至3樓的改建，進一步回應東岸港區周邊環境涵構，積極再造都市空間連結，成為今日的基隆美術館。

評審團指出，基隆美術館跳脫傳統大建設思維，呈現當代台灣性，透過流動、開放的空間，積極連結周邊都市環境，是親民且充滿活力的市民空間。面對預算、新舊材料及多方協調等限制，設計團隊透過持續溝通與整合，為歷史場域注入新的公共意義，留下屬於這個時代的空間記憶，也回應了本屆評選對於公共性、環境連結及台灣時間軌跡的重視。

國家檔案館

國家檔案館坐落於新北市林口區，作為台灣首座以檔案保存為核心任務而設立的國家級檔案館，承載著記錄集體記憶、延續歷史脈絡與傳承文化資產的重要使命。建築設計擺脫傳統政府機構的嚴肅與距離感，以「開放、共享、公眾參與」的理念，回應檔案保存、修復、研究、展示等機能需求，建構全民可親近的公共知識空間。

立面設計以林口台地紅土地質，歷經長時間變化，形成獨特地層結構為比喻，對應檔案隨歷史事件沉澱，轉譯為建築立面的設計語彙，賦予檔案館獨特的文化識別意象。評審委員表示，國家檔案館在材料運用與空間掌握上皆展現成熟的整合能力，透過明確的功能區劃與具公共性的空間介面，營造使用體驗。融入林口紅土的在地元素，以當代語彙重新詮釋，整體展現細膩的設計思考。

台中綠美圖

台中綠美圖為一座結合美術館與圖書館的複合性文化建築，建築以「文化森林」為概念，由8棟量體組成，彼此連結卻又各自獨立，創造出美術館與圖書館的共融空間，形塑出嶄新的文化價值及樣態，也孕育出新的學習及互動模式。

評審團認為本案透過工法巧妙縮減柱體的視覺尺度，展現成熟的建築操作與美學表現。透過構法、陰影、曲線、材料及外牆擴張網的運用，創造富有層次的空間感受。整體完成度高，展現節制而精準的設計態度，也營造出明亮、開放的都市公共空間。其兼具美學教育、知識傳達與公共參與的意義，充分展現設計者的用心。

台東江賢二藝術園區

江賢二藝術園區位於台東金樽獨特的自然環境中，既屬於藝術家江賢二的創作園區，也是一處與觀眾共享的公共場域。園區共規劃5棟小量體建築，依循海岸山脈的坡度而建，以清水混凝土低調融入地形，並引入自然光線，成為自然與藝術對話的平台。

評審委員肯定其詩意且細膩的美學表現，從整體量體配置到各處細節皆處理得宜，並透過山坡地高低起伏的地形條件，創造空間層次與行走體驗。隨著動線推進，景觀、光影與空間尺度不斷轉換，形成豐富的場域感受。木構造與清水模展現出鮮明且充足的建築語彙，各個量體亦呈現不同的調性與美學風格。建築師對場域脈絡及社會力量的回應明確，整體設計手法細緻而到位。

八仙山國家森林遊樂園

本計畫共有4處設計據點，設計上除滿足功能需求外，同時轉譯過去林場的特質，利用國產竹材融入竹構美學，增加材料一致性、山林意象整體性及創造場域療癒氛圍，並為台灣首件竹構造建築公共工程統包案。此案使公共設施與山林景觀自然相融，落實低碳建築與永續理念。

評審團指出，評審有4大原則，以專業整合與當代轉譯、關係連結與公共性、美學性與場所性、環境永續與減碳實踐等評選前達成的共識作為基礎。其中，基隆美術館以當代台灣性的視角回應城市脈絡，透過開放的空間策略，建立與周邊環境及大眾的友善連結，展現公共建築的多元價值，最終脫穎而出，榮獲本屆首獎。國家檔案館、台中綠美圖、台東江賢二藝術園區獲得佳作肯定。

八仙山國家森林遊樂園－自然構築計畫則獲新人獎，是台灣建築新人獎開辦以來第二位獲得鼓勵的得主。評審團讚賞本案在工法上的用心，在有限的預算下，仍積極投入設計，以輕盈的屋頂結合大尺度竹構造，展現出對材料、構法及整體空間的細緻思考，也體現團隊對作品的高度投入。台灣建築新人獎鼓勵45歲以下或開業首件作品之設計人，作品優異已達可供表揚者，本案展現了設計者年輕而充滿活力的創作企圖，以及勇於嘗試不斷突破的實踐精神，因此評審委員特別肯定其潛力與熱情，授予本次新人獎，期許這股新生代的創作能量持續發光。