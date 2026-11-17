2026台灣建築獎今天公布得獎名單。台灣建築獎得主為基隆美術館，普立茲克獎得主妹島和世設計的台中綠美圖則與國家檔案館、台東江賢二藝術園區並列佳作獎。台灣建築新人獎由八仙山國家森林遊樂園獲獎。

本屆佳作共三名:國家檔案館(九典聯合建築師事務所)、台中綠美圖(有限會社SANAA事務所、劉培森建築師事務所)、台東江賢二藝術園區(黃文榮建築師事務所＋地方建築 林友寒＋藝術家 江賢二)

評審團召集人戴育澤表示，「2026台灣建築獎」符合參選資格作品共112件，10月7日召開複選會議，選出12件作品進入決選，10月28日至30日實勘後召開決選會議，選出2026台灣建築獎。他自己則在正式會議前開車環島，將大部分入圍作品先看過一遍。

本屆的特別獎是台灣建築新人獎，由八仙山國家森林遊樂園(自然構築計畫／初樸建築師事務所)獲獎。建築師葉育鑫表示，由竹子和土所蓋的建築能夠得到這個獎，對團隊是很大的鼓勵；「竹構造很多人不敢使用。」他表示，希望竹子和木頭的規範都能跟上時代潮流，讓竹子走進人們每天生活的房子。

九典團隊表示，希望藉由國家檔案館這個案子，打破檔案館和人民的隔閡。劉培森表示，台中綠美圖結合圖書館和美術館，是世界少數的例子；但因為圖書館，美術館的流量會增加，但必須增加其中的共融空間，是設計的挑戰。而政治問題往往直接影響公共建設，此一案子換了三屆市長，還面臨「國際級建築，鄉鎮級預算」的經費困境，但經過努力溝通，終於讓案子能持續下去。

中華民國全國建築師公會理事長陳奎宏表示，建築是城市文化的展現，關注施工品質、環境永續和人文關懷，希望透過建築獎為台灣建築注入更多發展動能。

今年評審團由張匡逸（常式建築師事務所／OASIStudio主持人）、許伯元（許伯元建築師事務所主持人）、黃少妤（台北科技大學建築系系主任）、戴育澤（戴育澤建築師事務所主持人）、蘇睿弼（東海大學建築系專任助理教授）組成，由戴育澤建築師擔任評審團召集人。

2026台灣建築獎入圍名單如下:

台北市中山基督長老教會宣教大樓／闕河彬建築師事務所＋四喜創意顧問有限公司 斗南國小非營利幼兒園／吳建志賴人碩聯合建築師事務所 清華大學王默人周安儀文學館／田中央聯合建築師事務所 福智佛教學院宗德樓／大藏聯合建築師事務所 逢甲大學共善樓／隈研吾建築都市設計事務所＋楊龍士建築師事務所 台南恬園古厝新生／潘冀聯合建築師事務所 台中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用／軸組聯合建築師事務所 國家檔案館／九典聯合建築師事務所 台中綠美圖／有限會社SANAA事務所、劉培森建築師事務所 八仙山國家森林遊樂園－自然構築計畫／初樸建築師事務所 台東江賢二藝術園區／黃文榮建築師事務所＋地方建築 林友寒＋藝術家 江賢二 基隆美術館／禾磊建築_吳明杰建築師事務所