文資界批審議淪作文比賽

三例曾因未評估財務規畫失去身分的文資，重啟審議後又獲登錄，文化部文資局表示，法院判決本就要求補正審議程序，並非否定文資價值，文資局將持續觀察判決動向，並補助協助地方政府完善報告。文資人士則指，財務規畫報告有如作文比賽，實務上補助常等不到。

文資局表示，觀察近期判決，法院並未否定或介入審查文資審議會對文資價值的專業判斷，也沒將「精準財務規畫與補償」列為指定登錄的前置要件。法院是認為若欠缺保存維護財務規畫，會在資訊不完足的情況下做出審議判斷，屬於正當行政程序的瑕疵，才會撤銷原處分要求補正。

文資局說，將補助協助地方政府完善文資價值評估報告，要求主管機關確實記載「管理維護財務規畫」與「定著土地範圍劃定之合理性」，確保審議程序嚴謹完備，以提供法院檢視個案文資審議是否合法。

全國文資守護聯盟召集人黃智慧則指出，所謂財務規畫有時幾乎是作文比賽，實務上雖然大家都可提修繕補助申請，但都得排隊。像彰化永靖的縣定古蹟餘三館，一直輪不到拿修復的錢，以致愈來愈頹敗。

文資領域應仿「原住民族專業法庭」等設文資專庭，或至少針對法官做文資專業訓練。另也應建立中央層級的重大文資爭議調和機制，當文資保存與重大建設、都市計畫等發生衝突時，由具獨立性及公信力的中央機制介入協調，不能讓文資在地方政府、開發單位與法院之間孤立求生。