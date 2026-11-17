重啟審議 補強財務規畫 3文資復活登錄

近年多起縣市府的文資登錄處分遭法院撤銷，原因包括審議前未評估財務規畫，引發文資界擔憂未來文資通過將更困難。不過在相關單位補強財務規畫說明等後，近月有三例文資在重啟審議中重獲登錄，顯示此事並非沒解方，文資專家則指出恐怕還要再觀望。

這些重獲登錄的文資包括貢寮馬崗街十一及十二號民宅、北市溫州街十八巷八號等十二戶日式宿舍、博愛路九十三號等，相較於同樣遭撤銷登錄、卻在今年六月重啟審議時敗北的北市仁濟院，來得幸運。台北市文化局專委邱稚亘表示，這次審議前文化局特別加強財務規畫等說明，也盡量與各方溝通。

邱稚亘舉例，溫州街十八巷等日式宿舍就在殷海光故居旁，是台大最後一批校外日式宿舍，去年獲登錄歷史建築，所有權人台大則以財務不足為由提訴願。市府訴願委員會決定撤銷原處分，理由正是文化局在政大化南新村、仁濟院等文資登錄的行政訴訟案，都因未評估財務規畫等原因敗訴。

邱稚亘說，訴願委員會要求文化局重新做處分，文化局重啟審議前，特別請團隊根據類似宿舍過往修復原則與經費等，評估未來修復再利用的相關經費與狀況，確保補足法院或訴願委員會認為文化局不足的面向，另也強調台大可向文化局、文化部、教育部申請修復補助。

不過三起文資身分雖都失而復得，文資界仍有憂心。北市文資委員陳彥良指出，每個文資案狀況不同，北市文化局雖一一補充可能的修復費用等，並考量透過容積調派等可能換回的價錢，但有些文資若涉及周遭都更，就很難評估財務規畫。另外，雖然這些文資重獲身分，但所有權人仍可繼續提訴願乃至訴訟，之後法院態度如何，仍要觀望。