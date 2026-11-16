天天喝牛乳或豆漿 馬公市公私幼兒園率先推動

馬公市長黃健忠今天宣布，全市公私立幼兒園及國小附設幼兒園從今天起的上課日，每天提供牛乳或豆漿供幼兒飲用，讓市政資源落實在每位小市民的日常生活。

馬公市公所表示，市所有的公私立幼兒園及國小附設幼兒園，今天開始每天配送，讓每位幼兒都能喝到新鮮的牛乳或豆漿。

馬公市公所指出，馬公轄區的公私幼兒天天喝牛乳或豆漿，是由市民代表洪清騰建議，獲馬公市代會支持通過預算，由公所辦理配送作業。黃健忠感謝代表會支持，讓政策落實到每位小市民的身上。

市公所表示，公私幼兒天天喝牛乳或豆漿，以學期上課日每天供應為原則，提供牛乳或豆漿的選擇，兼顧幼兒不同飲用需求，公所也將持續與各幼兒園保持聯繫，了解配送及飲用情形，依實際執行需求適時調整，讓這項幼兒的福利服務，能穩定落實。