台中率全國之先設不適任教練查詢專區 制度把關守護兒少安全

台中市政府率全國之先建置「不適任教練查詢專區」，提供家長、學校及體育團體查核教練資格與相關紀錄，並同步推動教練增能研習，從聘任把關到專業培訓雙軌並進，打造安全友善的運動環境。

這項創新措施獲運動部肯定，台中市運動局長游志祥表示，感謝運動部及立法院支持，期盼將台中經驗推廣至全國，讓兒少運動安全獲得更全面保障。

游志祥表示，運動局今年起建置「不適任教練查詢專區」，兼顧個人資料保護與查詢需求，供市民、學校及體育團體查核教練是否涉及不適任教練或教師情事，並設置民眾查詢表單，提供多元查詢管道。

運動局也持續依據運動部及各單項運動協會來文，蒐集及更新不適任人員名單，提升資料完整性，讓聘任單位在選用教練前有所依據，從源頭降低兒少接受運動教學的風險。

游志祥指出，除了制度把關，市府每年辦理教練增能研習，今年獲運動部全民運動署補助，開設「115年度兒少運動教學安全保障研習課程」，邀請學者針對兒少權益、生理發展及心理正向引導等議題授課，協助教練建立適當互動界線，依孩子不同成長階段調整訓練強度，避免運動傷害，並透過正向鼓勵培養孩子的自信與運動興趣。