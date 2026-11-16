教育危機…教長稱「衝著鄭英耀來」 9大工會：勿以幽默掩蓋制度問題

中華民國教育學術團體聯合年會大會宣言指出，當前台灣教育現場因社會猜疑、校事會議制度設計欠妥，侵害教師基本人權，導致現職教師相繼離職、年輕學子不敢投入教職，甚至使教學現場淪為「防禦性教學」。教育部長鄭英耀昨天在會中卻稱，外界批評「可能是衝著鄭英耀來」，並以台灣學生在PISA國際評比名列前茅回應。對此，台灣教育產業工會等9大工會表達遺憾，認為教育危機絕非個人恩怨，期盼教育部更嚴肅看待第一線教師的聲音，勿以「幽默」掩蓋制度問題。

工會指出，校園「濫訴成風、有罪推定」的結構性困境，並非單一首長的個人恩怨，而是多年來「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（校事會議制度）失衡運作的結果。當教師進入教室，思考的不是如何激發學生潛能，而是如何自保、避免被送入漫長調查程序，「防禦性教學」便可能成為生存方式，最終影響學生受教權。

對於鄭英耀提及台灣學生在PISA評比表現優異，工會指出，亮眼的國際排名，是第一線教師在繁重行政業務、親師衝突及不友善法規等壓力下，長期投入心力所累積的成果。主管機關在肯定教育成績的同時，也應正視師資流失與教師過勞問題，避免亮眼數據掩蓋基層教師的實際困境。

工會表示，教育部宣稱年初調整匿名檢舉及推動案件分流後，校事會議案件量已減少近五成，並將提供教師心理支持場域。工會肯定相關調整方向，但認為現行制度仍存在受理門檻過低、缺乏誣告反制等問題，若未從根本改善，相關措施恐怕只能治標。教師即使經調查後獲判無責，仍可能面臨名譽受損，事後也缺乏正式的名譽回復機制。

此外，工會指出，通訊軟體普及使親師溝通不斷侵蝕教師下班時間，影響心理健康，呼籲政府推動「教師離線權入法」，保障教師下班及休假期間的私人生活。工會認為，師資短缺不僅與師資培育端有關，也與職場環境缺乏足夠支持及保障有關。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會及新竹縣各級學校產業工會，聯合向教育部提出三項訴求，包括廢除校事會議、建立教師名譽回復機制及推動離線權入法；調升導師、特教及行政職務加給，並建立與物價及軍公教調薪連動機制；以及落實行政減量、補足必要人力，讓教師專注教學本業。

工會也呼籲鄭英耀放下「數據治國」思維，走入基層傾聽教師心聲，從法制面保障教師尊嚴與離線權，並提供合理薪資待遇，以改善教學環境、減緩師資流失。