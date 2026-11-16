朱宗慶打擊樂團再登世界打擊樂年會 打破5年邀演慣例

國際打擊樂社群年度盛事2026世界打擊樂年會（PASIC）正在美國印第安納波利斯舉行，朱宗慶打擊樂團受邀指標性晚間專場音樂會演出，打破年會5年內不重複邀請慣例。

朱宗慶打擊樂團於美東時間11月12日晚間在印第安納波利斯舉辦的世界打擊樂年會（Percussive ArtsSociety International Convention，PASIC）進行晚間專場音樂會（Evening Concert），這是朱宗慶打擊樂團繼2022年受邀演出獲熱烈迴響之後，2026年再度以樂團成立40週年之名受邀登上國際打擊樂最大舞台。

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，該場音樂會以「朱宗慶打擊樂團40週年」（Ju Percussion Group40th Anniversary Celebration）為名，現場4千名手拿鼓棒喜愛擊樂的演奏者與業餘擊樂玩家湧入，國際級打擊樂重量級演奏家與教授齊聚一堂，展現樂團累積40年深厚的蛻變實力。

音樂會由國際打擊樂藝術協會（Percussive ArtsSociety，PAS）現任會長安德森（Thad Anderson）與候任會長勞霍恩（Lamon Lawhorn）一同開場，兩人對於打擊樂在台灣的興盛印象深刻。其他包括達維拉（Julie Davila）、漢寧（Chris Hanning）、福特（MarkFord）等歷任會長也都現身會場聆賞。

朱團音樂會演出曲目都是樂團委託創作，包括展現駐團作曲家洪千惠創作，高瀚諺改編的「六棒傳奇之琴鍵奇緣」，展現馬林巴木琴六支棒子在演奏和聲與旋律多樣技巧。今年接任團長的盧煥韋則以JDNA這首作品描繪樂團40年來的持續傳承，深具意義。

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，40年來樂團至今累積287首委託創作，這次在PASIC演出曲目難度高，分量重，而樂團表現得很好，希望能為國際樂壇推動擊樂演出的發展帶來不同的啟發和可能性。朱宗慶也說，40年來一步一步走到今天，能夠在PASIC獲得這麼多朋友的肯定與鼓勵，「心裡有說不出的感謝。」

朱團美巡在舊金山赫布斯特劇院（Herbst Theatre）進行首站演出，PASIC演出結束後，樂團趕赴維吉尼亞州，在喬治梅森大學希爾頓表演藝術中心以及維吉尼亞理工大學藝術中心安妮與艾倫．法夫劇院等兩個專業場館演出，最後在美東時間11月21日到訪紐約林肯中心演出公開音樂會。