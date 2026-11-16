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洪健益爆學生吃到未熟雞肉還被出征 蔣萬安：已要求教育局介入了解

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影

台北市校園營養午餐再傳爭議。民進黨台北市議員洪健益今在臉書指出，有學生反映營養午餐吃到疑似未煮熟的雞肉，將自身遭遇公開後，反而遭到網路攻擊，並點名台北市長蔣萬安應出面說明。蔣萬安今回應，已要求教育局介入了解，目前正在查證，如果情況屬實，將依法、依約及相關規定辦理。

洪健益今天在臉書發布影片表示，「小朋友吃到沒熟的雞肉，是真實發生的事」，未料學生勇敢說出自己的遭遇後，卻反而遭到網路出征。

洪健益並質疑，學生只是把實際遭遇分享到網路，卻出現大量帳號留言攻擊，呼籲蔣萬安應出面說明，「接住學生、保護孩子，不是市長的責任嗎？」也要求市府還原事情真相，讓學生及家長安心。

蔣萬安今天上午前往新北市蘆洲，陪同國民黨新北市長候選人李四川車隊掃街。出發前媒體詢問，洪健益揭露有學生反映營養午餐雞肉疑似未熟，事後又遭網路攻擊，是否已掌握相關狀況。

蔣萬安表示，「已經請教育局介入了解，如果屬實，一定依法依約來進行相關程序。」他說，目前事件仍在調查，教育局正進一步了解及查證，「如果屬實，我們就會依約，還有依相關的規定來辦」。

洪健益 蔣萬安 教育局

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