AI教學不一定加分 專家：師生信任才是關鍵

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI進入教室，什麼才是最關鍵的要素？全球教育科技研究指出，決定課堂成敗的核心並非科技本身，而是教師角色的轉變與師生間的信任。儘管各界高度關注AI軟體的導入，但研究與調查顯示，基礎能力、公平取得管道以及倫理規範，才是確保教育品質的關鍵。

釐清教育科技本質

《地球報》報導，都柏林城市大學、格里菲斯大學、特文特大學等多國研究人員組成跨國團隊，利用德爾菲法針對教育中的AI趨勢進行權威排序。研究發現，專家們對自動化評量工具與教師新角色給予極高評價，認為這兩者對教學影響深遠，但同時也伴隨著相當高的執行難度。

對此，全球教育界共同呼籲，盲目追求尖端科技並無法自動提升學習成效。專家強調，諸如系統是否能合理解釋運作邏輯、確保學生獲得公平使用權等倫理與政策壁壘，才是當前更需克服的挑戰。相較之下，較偏向技術層面的整合因難度高且影響有限，反而被列為較不緊急的選項。

教師角色重分配

《Science X》報導，多數教師已開始利用AI處理行政庶務與教材草擬，藉此將寶貴時間轉移至陪伴學生克服學習瓶頸與提供個別回饋。教育界普遍認為，節省下來的時間若未妥善引導至人際互動與深度思考，科技便失去了實質意義。

儘管部分教育工作者擔憂過度依賴AI可能侵蝕師生信任並弱化學生的批判性思考能力，但越來越多的學校開始強調「擴增而非取代」的原則。未來，教育成敗將取決於如何將繁瑣的行政工作交由AI代勞，同時堅守教師在引導價值觀與建立人際連結無可替代的核心地位。

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