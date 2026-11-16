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「不當然適用」是什麼意思？立委憂原民會公文用詞籠統恐釀升學烏龍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「平埔原住民族群身分法」已上路，首個完成認定程序的西拉雅族在宣告儀式上進行傳統祈福儀式。本報資料照片
「平埔原住民族群身分法」已上路，首個完成認定程序的西拉雅族在宣告儀式上進行傳統祈福儀式。本報資料照片

「平埔原住民族群身分法」已上路，但除了文資法、原住民族語言發展法等平埔原住民直接適用外，其餘現行法律目前並不適用。立委鄭天財今天在立院內政委員會質詢時指出，原民會行文各部會時，使用「平埔原住民『不當然適用』現行法律」，「不當然適用」用詞太籠統，擔憂學校可能誤讓平埔原住民學生以保障名額報考。

「『不當然適用』就是『不適用』。」原民會主委曾智勇承諾，將重新發文給教育部、考試院等相關機構，把規定寫得更明確，並納入各校招生簡章中。

「平埔原住民族群身分法」公布施行後，除了「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」等三種法律，平埔原住民直接適用，其餘現行法律目前並不適用。立委鄭天財表示，立法院已通過主決議，要求中央各機關全面盤點主管法規，明確規定適用對象是否僅限「山地原住民」與「平地原住民」。

然而，原民會行文各機關時，使用「平埔原住民『不當然適用』現行法律及相關規範中有關原住民或原住民族之規定」的文字，甚至被教育部直接引用行文給各大專校院與地方政府。

鄭天財舉例，若國中生或高中職生報考高中職與大專校院時，招生簡章未明確列出規定，學校可能誤讓平埔原住民學生以保障名額報考，等錄取後才發現不符山地或平地原住民資格，屆時將陷入無法處理的困境，對學生權益造成嚴重傷害。

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