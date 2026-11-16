肯定教師付出並吸引留任特教人才 竹市加碼特教鑑定費每案最高2500元

為提升特殊教育服務品質，並給予特教教師最實質的專業支持，新竹市府今宣布自115學年度第2學期起，將大幅調升特教鑑定評估人員的施測費用至單案最高1000元，加計現行的報告撰寫費與支援補助後，鑑定評估人員每鑑定一案，各項費用合計最高領取總額高達2500元，居全國頂尖水平，期盼透過合理的專業勞務報酬，肯定教師的專業付出，吸引並留任優秀特教人才，持續健全特殊教育支持體系。

市長高虹安指出，這次提高鑑定施測費用正是市府以具體行動展現對特教專業的尊重與支持，讓教師能安心教學、專注專業，成為每位特殊需求孩子最堅實的依靠。除了提供公假（課務排代），支持教師辦理鑑定評估工作外，自2024年8月起，市府已率先將鑑定報告撰寫費提高至每份1100元，跨校鑑定另補助400元。

高虹安說，考量鑑定施測涉及高度專業判斷，且評量工具操作繁複、耗時費力，市府今年更主動盤點教育部國教署及各縣市相關費用支給情形，進一步提高施測費至單案最高1000元，完成每案各項費用合計最高達2500元，不僅對教師專業價值的實質肯定，更展現市府積極回應教育現場需求、完善特教支持制度的決心。

教育處指出，除實質加碼施測費與鑑定總額，市府持續透過多項優化配套，全方位減輕特教教師的行政與教學負擔。在「行政減壓」方面，竹市於112至115學年度已累計增置96名特教教師，每年投入約1920萬元人事費，並於114學年度達成「校校有特教組長」目標；115學年度更自籌經費增置國中小特教鑑定專責人員，目前配置已達6名，輔以市內調派支援制度，優先分流高案量學校的壓力，確保每人每學年鑑定案量以不超過10案為原則，讓特教教師能兼顧教學與鑑定工作，提升整體特殊教育服務品質。

在優化鑑定工具借用制度方面，市府也積極回應教育現場需求，經與各校特教行政代表充分討論，在兼顧測驗倫理及保密原則下，將測驗工具借用期限延長至一學年，配合鑑定期程提前補充工具、開放提早借用，提高使用彈性。

此外，針對暑假前工具歸還清點及開學前工具借還等相關作業，市府均核予公假並安排課務排代，讓行政制度更貼近學校實際運作，減少教師往返奔波及行政作業負擔，使教師能將更多心力投入教學與學生照顧。

教育處表示，將持續做特教教師最堅強的後盾，從提升專業報酬、充實特教人力到優化行政制度，以更完善的資源與更貼心的措施，打造讓教師安心教學、學生適性學習的友善環境，讓每位特殊需求孩子都能獲得優質且適切的教育照顧。