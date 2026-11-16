康橋學生走入社會實踐公益 以行動傳遞關懷與善意

公益不只是捐出一份心意，更是從理解他人的需要開始，將關懷化為實際行動。康橋國際學校長期推動行動勸募活動，鼓勵學生走出校園，透過認識公益團體、了解社會議題、親自向大眾傳遞理念，學習以行動回應社會需求。2026年11月，青山、新竹及秀岡三個校區陸續展開公益勸募，分別攜手不同公益團體，將學生的參與轉化為支持弱勢家庭、關懷長者、兒童醫療及動物保護的力量，讓服務學習成為實踐品格教育的重要歷程。

康橋國際學校秀岡校區學子走上街頭募款以行動實踐公益。 圖／康橋國際學校 提供

青山校區與「基督教芥菜種會」合作，於11月14日至15日舉辦實體街頭勸募，募集款項將協助全台各區共50戶有需要的家庭，改善居住環境，為偏鄉孩子提供安穩的生活空間與安心成長的條件。學生透過實際走上街頭，向民眾介紹公益機構的服務內容與募款目的，從認識弱勢家庭的處境出發，進一步思考居住環境對孩子成長的重要性，讓關懷不只停留在感受，而能轉化為具體支持。

新竹校區與「老五老基金會」推動公益勸募活動，於11月1日至20日進行線上募款，並於11月14日至15日舉辦實體街頭募款。期望透過服務學習培養學生同理心與社會責任感，讓學生認識高齡社會的需求，並以實際行動傳遞對長者的尊重與關懷，為打造友善高齡社會盡一份心力。

康橋青山校區與「基督教芥菜種會」合作鼓勵學生向陌生人勇敢表達，積極募款。 圖／康橋國際學校 提供

秀岡校區今年則攜手「台灣之心愛護動物協會」及「瑞信兒童醫療基金會」，於11月14日至22日同步推動線上及實體勸募，提供民眾多元參與管道。透過動物保護與兒童醫療兩項公益議題，學生得以從不同面向認識生命的需求，學習尊重生命、關懷弱勢，並將同理心轉化為實際行動。

秀岡校區校長温宥基表示，行動勸募是康橋深耕品格教育與服務學習的重要實踐。學生必須先了解公益機構的服務宗旨與援助需求，才能向大眾清楚傳遞公益理念。透過認識社會議題、理解他人處境，進而將同理心轉化為實際行動，培養關懷社會與承擔責任的態度。

秀岡校區學生會正副會長葉羿廷、梁宇涵推動行動勸募活動，感受相當深刻：公益不只是單方面的付出，更是讓不同的人因為共同的善意而產生連結。看到大家願意響應，也讓我們相信，每一份小小的心意，都有機會匯聚成改變他人的力量。

對康橋而言，行動勸募不只是一場公益活動，更是一段讓學生從校園走向社會的學習歷程。當學生願意主動了解他人的處境，並鼓起勇氣向大眾傳遞公益理念，便能在真實互動中學習同理、溝通與承擔。透過長期且持續的實踐，讓關懷從個人出發，延伸至家庭、社區與整個社會，也讓學生在付出中理解，自己同樣有能力成為改變世界的一份力量。