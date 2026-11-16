教育失衡！猜疑、敵視 逼現任師求去

台灣教育學界年度盛事「中華民國教育學術團體聯合年會」，昨天登場，大會宣言指出，教育現場正經歷前所未有的考驗，不但對教師充斥猜疑與敵視，加上校事會議設計與運作欠妥，侵擾教師基本人權，導致教師不堪受辱而離職求去，呼籲政府檢討改善。

由國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體主辦的中華民國教育學術團體聯合年會，今年有四十一個教育相關學會參與。年會每年所關注和探討的議題，也正是國內教育界所面臨的問題，昨天教育部長鄭英耀與會，教育部前部長吳清基也出席表達重視。

昨天的大會宣言指出，近年來，教育現場面臨社會高度分化、價值多元衝突與數位疏離等挑戰，師生關係、行政溝通與社會信任正經歷前所未有的考驗。

大會表示，儘管政府及師培大學開闢多種變通培育管道，仍出現學生不修學程、畢業生不當老師、現任教師求去等問題；將師培歷程劃分為培養、甄選、任用、晉升及退休等階段，逐一檢討後可發現，問題主要出在任職服務環節。

當前教育現場對教師充斥猜疑與敵視，加上校事會議的設計與運作欠妥，侵擾教師基本人權，導致教師轉而採取防禦性教學，甚至不堪受辱而離職求去。

大會說，如果政府未來只著重加強教師專業知能與教育愛，或提高津貼、加強進修，都無法對症下藥，根除師資嚴重不足的病灶。唯有找出任用服務階段的關鍵問題並加以解決，才是恢復師資培育活力的良方。

為此，大會提出三項建議，包括檢討任用服務環節，正視教育現場對教師的猜疑敵視，以及校事會議運作欠妥等問題；提高教育相關規範法律位階，並制定教學與管教權保障法，明確界定教育現場可行的教學與管教方式，讓第一線教師有清楚的法律依據。

此外，大會表示，當前台灣教育面臨教育工作環境改變、貧富資源日益不均、ＡＩ科技衝擊，以及高教經費短缺等挑戰，都是應積極面對的問題，呼籲政府相關單位重視建言，期盼台灣教育突破現有格局，重塑以人為本、對話共好、與時俱進的教育新文化，進而讓我國教育在世界變局中厚植人才、穩健前行。