台灣教育挨批 鄭英耀：可能是衝著我

教育部長鄭英耀昨天出席中華民國教育學術團體聯合年會，除了回應台灣教育表現、校事會議及師資培育制度改革。他認為，台灣教育並沒有媒體形容得那麼差，直言「可能他們是衝著鄭英耀」，還稱自己是優雅的台灣人。

中華民國教育學術團體聯合年會昨在師大舉行，由教育部長鄭英耀、台師大校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」。教育部長鄭英耀致詞將近四十分鐘，遠超過表定十分鐘，與會者感到很意外。

鄭英耀表示，因為有各界長期投入研究、關懷教育現場，台灣教育才能不斷累積能量、持續進步。這兩年多來，他有非常深刻的感受，台灣教育真的有媒體所說的那麼不好嗎？「可能他們是衝著鄭英耀」，並稱自己是一個優雅的台灣人。

鄭英耀說，回顧九○年代台灣首次參加ＰＩＳＡ測驗，當時閱讀排名在中後段，二○○○年後開始推動閱讀運動，二○二二年已進步至第五名；二○二五年ＰＩＳＡ測驗結果也顯示，台灣中小學生在閱讀、科學及數學三項指標上，長期維持領先位置，「誰說台灣不好？」

鄭英耀也提到校事會議制度引發的爭議，他說，今年一月排除匿名檢舉，不再受理匿名案件後，整體案件量減少將近百分之五十；此外，也推動案件分流。他指出，教師基於專業進行的管教，是不罰的，法律母法已有相關規定，教育部目前也將相關內容納入文字規範。

師培方面，鄭英耀說，教師養成是一條漫長的路，從修習教育學程、取得教師資格到實習，整個過程需要花費不少時間。過去制度須等到六月才能參加教師資格考試，學生可能因此還要再等半年。教育部也在思考，是否能留住這些充滿熱情的年輕人，因此未來每年將有兩次考試機會。