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教育學術年會倡改革 籲立專法界定管教權、充實高教經費

中央社／ 台北15日電

2026年教育學術年會談貧富資源不均與AI衝擊，以宣言倡議改革，籲將現行規範學校運作行政規則提高法律位階，另立專法界定教學管教權，並充實高教經費，改善教育現場、促進教育正義。

2026年中華民國教育學術團體聯合年會今天在國立台灣師範大學舉行，集結全國教育研究學者與教育工作者，共同探討人口變遷背景下教育體系所面臨的挑戰與變革議題。鄭英耀致詞時提到，面對社會價值多元及人工智慧快速發展等挑戰，教育更需要透過對話，建立理解與信任。

鄭英耀指出，在AI時代，除了培養學生運用科技的能力，更應重視深度理解、批判思考與同理心，建議中小學安排小組學習及團體競賽，期待透過年會的學術交流，凝聚教育界共識，為未來教育政策與實務發展提供更多創新思維。

2026年中華民國教育學術團體聯合年會大會宣言提到，正視教育現場對教師的猜疑敵視與校事會議運作欠妥問題，恢復師資培育活力；將現行規範學校運作的行政規則及指導提高法律位階，適切修正教育基本法、教師法、國民教育法及高級中等教育法。

宣言呼籲，制定學校教育人員教學與管教權保障法，明確界定教育現場可行的教學與管教方式，讓第一線教師有清楚的法律依據。唯有將健康的教育生態還給學校，才能真正保障學生的受教權。

宣言建議強化台灣高教的國際競爭力，應參照OECD國家水準，訂定高教公共經費GDP占比的中長程目標，並透過立法建立經費保障機制，逐步提高投入比率，避免高教資源因政治週期變動大受影響，調整經費結構、合理補助私校、拓展財務來源、設置國際基金。

鄭英耀今天更與台師大校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」，表揚長期投入學術研究與行政服務的傑出人士；今年「中技社教育學術獎」由中技社董事長潘文炎頒獎表揚國立台中教育大學校長郭伯臣，研發教育部「因材網」，有效提升學習成效、促進自主學習及扶助落後學生。

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