問台灣教育有媒體說的不好？ 鄭英耀：可能是衝著我 自嘲優雅的台灣人

國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今天主辦中華民國教育學術團體聯合年會。教育部長鄭英耀在會上談及校事會議及師資培育制度改革等議題。他也說，台灣教育真的有媒體所說的那麼不好嗎？「可能他們是衝著鄭英耀」，並形容自己是「優雅的台灣人」。

今年有41個教育相關學會參與，教育部長鄭英耀、台師大副校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」；「中技社教育學術獎」則由中技社董事長潘文炎頒獎，表揚中國測驗學會推薦的台中教育大學校長郭伯臣，其長期投入教育測驗、數位學習研究，主持研發教育部「因材網」適性學習平台，並於2024年倡議成立「智慧教育師資培育聯盟」，整合全國30所師培大學、22縣市及中小學教育現場，推動AI融入師資培育、教師專業發展與教學實踐。

台師大校長宋曜廷致詞時表示，教育部長長期投入許多教育活動，與大家一起努力、鼓勵及支持教育工作者，對教育界而言相當重要。現階段教育發展需要各界一起合作、共同努力，才能讓教育變得更好。他也感謝潘文炎長期支持教育研究與發展，提供資源，讓投入教育研究、對教育有所貢獻的人，有機會獲得肯定與認可。

鄭英耀表示，因為有各界長期投入研究、關懷教育現場，台灣教育才能不斷累積能量、持續進步。這兩年多來，他有非常深刻的感受，台灣教育真的有媒體所說的那麼不好嗎？「可能他們是衝著鄭英耀」，並形容自己是一個優雅的台灣人。

鄭英耀說，回顧90年代台灣首次參加PISA測驗，當時閱讀排名仍在中後段，2000年後開始推動閱讀運動，2022年已進步至第五名，顯示台灣學生閱讀表現在全球名列前茅。他表示，2025年PISA測驗有近8000名台灣學生參與抽樣測試，相關結果已於9月公布，台灣中小學生在閱讀、科學及數學3項指標上，長期維持領先位置，「誰說台灣不好？」

鄭英耀也提到校事會議制度引發的爭議，他說，今年1月排除匿名檢舉，不再受理匿名案件後，整體案件量減少將近50%；此外，也推動案件分流。教師基於專業所進行的管教，是不罰的，法律母法已有相關規定，教育部目前也將相關內容納入文字規範。

鄭英耀表示，「良師興國」一直深植在他的DNA裡，身為一個教育工作者怎麼永保熱情？「從事教育工作是自己的選擇，不論投入3年、5年或一輩子，這項工作都是一種專業，也代表一份專業承諾」。

師培方面，鄭英耀說，教師養成是一條漫長的路，從修習教育學程、取得教師資格到實習，整個過程需要花費不少時間。許多大學生或研究生為了修習教育學程，可能必須延後半年甚至一年畢業；過去制度則是等到6月才能參加教師資格考試，學生可能因此還要再等半年。教育部也在思考，是否能留住這些充滿熱情的年輕人，因此未來每年將有兩次考試機會。

鄭英耀也說，面對AI快速發展，師資培育在課程設計及人才培育方面，應思考如何透過不同方式培育教師。現行制度規定，教師須通過教師資格考試後才能實習，但實習是否一定要等到考試通過後才能進行，或能否融入培育課程，都值得重新思考。

今年國際學術研討會研討主題為「重塑教育文化-以對話邁向共好」，邀請澳洲墨爾本莫納什大學（Monash University）教授Neil Selwyn、韓國延世大學教授MooSung Lee、前教育部長、台大心理系教授黃榮村等知名學者專題演講，探討當前教育現場面臨的社會分化、價值多元衝突與數位疏離等挑戰，並探討如何透過「對話」機制重塑教育文化。