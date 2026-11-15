學生不當老師、在職師求去 教育學術團體籲政府檢討：前所未有考驗

國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今天主辦中華民國教育學術團體聯合年會。大會指出，近年來，教育現場面臨社會高度分化、價值多元衝突與數位疏離等挑戰，師生關係、行政溝通與社會信任正經歷前所未有的考驗，呼籲政府檢討校事會議制度、提高教育相關規範法律位階，並制定教學與管教權保障法，改善教育現場環境。

大會表示，我國長期以來從教師專業成長角度建構師資培育藍圖，從職前教育、現場實習、在職進修到專業發展進行規畫。然而，儘管政府及師培大學開闢多種變通培育管道，仍出現學生不修學程、畢業生不當老師、現任教師求去等問題。

大會認為，應從人才培育的系統角度檢視，將師培歷程劃分為培養、甄選、任用、晉升及退休等階段，逐一檢討後可發現，問題主要出在任職服務環節。當前教育現場對教師充斥猜疑與敵視，加上校事會議設計與運作欠妥，侵擾教師基本人權，導致教師轉而採取防禦性教學，甚至不堪受辱而離職求去。

大會指出，若政府未來只著重加強教師專業知能與教育愛，或提高津貼、加強進修，都無法對症下藥，根除師資嚴重不足的病灶。唯有找出任用服務階段的關鍵問題並加以解決，才是恢復師資培育活力的良方。

為此，大會提出三項建議，包括檢討任用服務環節，正視教育現場對教師的猜疑敵視，以及校事會議運作欠妥等問題；提升規範法律位階，將現行規範學校運作的行政規則及指導提高法律位階，適切修正「教育基本法」、「教師法」、「國民教育法」及「高級中等教育法」；另制定「學校教育人員教學與管教權保障法」，明確界定教育現場可行的教學與管教方式，讓第一線教師有清楚的法律依據。

此外，大會表示，當前台灣教育面臨教育工作環境改變、貧富資源日益不均、AI科技衝擊，以及高教經費短缺等挑戰，都是應積極面對的問題。大會呼籲政府相關單位重視建言，期盼台灣教育突破現有格局，重塑以人為本、對話共好、與時俱進的教育新文化，進而讓我國教育在世界變局中厚植人才、穩健前行。