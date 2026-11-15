「體制全餐」折磨2年！高雄網紅教師控霸凌成立 創全台首例

「我活下來了，我打贏了！」高雄市岡山國小網紅教師林晉如，過去兩年接連遭校事會議調查、申誡及停聘審議，身心飽受煎熬，一度萌生輕生念頭，她昨在臉書發文透露，向勞工局提出職場霸凌申訴，已獲正式認定成立，並稱創下霸凌新制上路後全台首例。

林晉如控訴，過去兩年歷經校事會議、性平會議、不適任教師3個月輔導期、考核會4次申誡、教評會停聘審議，連續兩年考績乙等，形容自己吃盡體制「全餐」，加上職場、行政、家長及網路霸凌，讓她幾乎喘不過氣「整整兩年，我彷彿被推進了一座看不見盡頭的無間地獄」。

林晉如坦言，這段日子每天都在痛苦與求生之間掙扎，一度不想活，卻又咬牙撐下去，走過鬼門關後，她決定為自己及其他遭遇霸凌的基層教師討回公道。

林晉如表示，勞工局勞檢處告知，此案是7月1日職場霸凌新制施行後，全台首件認定成立案件，由於沒有先例可循，調查格外審慎，連勞動部職安署也高度關注。

歷經兩年煎熬，林晉如感謝勞工局秉公處理，認為這份認定不僅還她公道，也讓校園行政權力問題有機會被看見。

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