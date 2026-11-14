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社區營造獎向深耕在地者致敬 李遠：每個人都是文化人

中央社／ 台北14日電

文化部「第3屆社區營造獎頒獎典禮」今天在國家鐵道博物館舉行，文化部長李遠表示，文化或文化人不應有門檻，每個人都可以是文化人，每個地方都可以是文化基地。

李遠致詞表示，文化更沒有所謂省籍之分，他以許多不會說台語的上一代人為例，一輩子就只會的兩句台語「來坐」、「食飽未」，正顯示台灣社會不分你我的好客之情。如今有更多的新住民，來到台灣落地生根，並融入台灣社會，也為台灣帶來更多元的文化。

李遠表示，今日活動舉行的地點「國家鐵道博物館」，透過市集「將西邊的門打開」，此後國家鐵道博物館與松菸、大巨蛋串聯在一起，將形成全國觀光區熱門景點與文化廊帶，帶來更多的觀光人潮。

李遠說，「這也正如我對於百大文化基地的想像，持續增加的百大文化基地，經過串聯後，將讓每個人都能隨時享受文化，每個人都是文化人，每天都過著有文化的日子」。

今年「社區營造獎」主題為「文化造林．世代永續」，共設置「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」4大獎項，表揚深耕地方、推動社區創新、投入青年行動及支持社區發展的11組得主。

其中「社造貢獻獎」由財團法人大二結文化基金會、財團法人水源地文教基金會、基隆市仁愛區文安里里長及社區發展協會理事長李隆進、台中市太平區公所人文課課長陳香妃獲獎。

「社造創新獎」由屏東縣來義鄉新來義部落發展協會及高雄市寶來人文協會獲獎；「青年行動獎」由方子維、蕭博駿及賴政達獲獎；「社造行政獎」由彰化縣埔心鄉公所及台東縣池上鄉公所獲獎。

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