紀州庵陪伴市民15年 作家讀者辦桌交流

開學前教育部公布全台教師整備率超過99%，但教團調查發現，近九成受訪教師仍須超鐘點授課，呼籲教育部調降基本授課節數，讓教師有更多時間備課、照顧學生。但減課後的課務由誰承接？台北市推動導師每周減授一節課，卻出現減下來的課仍由原教師以超鐘點方式「自己教回來」。 減課為何繞了一圈又回到原點？若全面調降授課節數，全台又需要增加多少教師？

2026-11-14 07:31