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紀州庵陪伴市民15年 作家讀者辦桌交流
位在台北城南的市定古蹟「紀州庵文學森林」，今天舉辦「銘刻記憶 邁步前行」15週年館慶，推出「與作家有約」辦桌交流、爵士跨界歌謠音樂會、風格市集等活動，邀市民透過文學認識老台北。
開幕記者會包括紀州庵文學森林館長封德屏、台北市政府文化局簡任研究員許宏光，以及日本和歌山市觀光國際課班長森一樹等人出席。
中午登場「與作家有約」辦桌派對，邀請阿盛、平路、馬尼尼為、祁立峰等作家與讀者同桌互動交流，在飲食文化中結交文學知音。
午後舉辦「留聲台灣：台灣歌曲的絕代風華」音樂會，由製作人暨女高音陳譽晨攜手林亮宇、王群婷、黃昱寧等樂手，重新演繹鄧雨賢「四月望雨」、楊三郎「恆春三部曲」等經典曲目，並以「跳舞時代」壓軸。
此外，今明兩天在紀州庵文學森林戶外廣場同步展開「漫遊風味市集」，匯聚超過40家品牌規劃「漫遊風味宴」、「草木療癒宴」與「生活美學宴」3大展區，展現城南獨有慢活美學。
館慶期間推出紀州庵四季限定章，開放民眾手持地圖展開園區集章之旅；15日下午2時則有針對9至12歲學童設計「小小說書人工作坊：百變故事屋」。
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