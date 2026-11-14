快訊

歸隊？傳彰化縣長王惠美將現身輔選魏平政 鄭麗文4字回應

黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 破萬人潮一波波超壯觀

聽新聞
0:00 / 0:00

身心障礙生交通車 教育部補助3674萬助10縣市汰舊換新

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國教署補助地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，115年度補助經經費達到3674萬，補助10個縣市。圖／教育部提供
教育部國教署補助地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，115年度補助經經費達到3674萬，補助10個縣市。圖／教育部提供

為保障身心障礙學生學習權益，提供學生更安全、便利及友善的通學交通服務，教育部國教署表示，持續補助地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，115年度補助經費約3674萬，補助10個縣市，提供身心障礙學生安全的無障礙乘車環境。

115年度國教署補助各地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，計補助23輛交通車，經費合計3674萬6620元，補助地區包括桃園市、台中市、台南市、高雄市及新北市，及新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及金門縣等共10個縣市。

國教署表示，身心障礙學生因身體功能及行動需求不同，對交通服務的安全性及便利性有更高需求，因此依據「身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法」，持續透過補助地方政府汰換老舊交通車，除了改善車輛設備及乘車舒適度外，也強化無障礙運輸服務，讓學生能安心往返學校與住家。

國教署指出，未來將持續依各地方政府及學校實際需求，推動身心障礙學生交通服務相關措施，並透過中央與地方共同合作，逐步完善身心障礙學生通學交通環境，保障學生接受教育的權益。

補助 教育部 教育

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

教育部補助3674萬元 助縣市汰換23輛身障學生交通車

全國唯一獲獎一般大學 東海大學獲教育部友善校園獎「卓越學校」

世新大學裁撤系辦惹議 教部限一個月內改善

教科書樣書付款規則突變！學校得重新處理帳務 9大教師工會批中央突襲

相關新聞

身心障礙生交通車 教育部補助3674萬助10縣市汰舊換新

為保障身心障礙學生學習權益，提供學生更安全、便利及友善的通學交通服務，教育部國教署表示，持續補助地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，115年度補助經費約3674萬，補助10個縣市，提供身心障礙學生安全的無障礙乘車環境。

培育原住民族資訊、法政人才 教育部將推高中到研究所一貫方案

立委反映原住民族高階公務員、學術人才等人數不足，學生亦缺乏讀大學的動力，要求教育部拿出辦法。教育部則預計於116學年度起，推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，鎖定工程、法政、資訊、外交等數個領域，高中推動獨立招生專班，大學階段則由台大在內的17所大專校院培育。

孩子的才藝班怎麼選？ 網友熱議「兒童才藝」TOP7出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP7兒童才藝，一起來看看爸媽們都怎麼為孩子做選擇吧！

超時課表／近9成教師超鐘點 減課恐增14萬節課誰來扛？

開學前教育部公布全台教師整備率超過99%，但教團調查發現，近九成受訪教師仍須超鐘點授課，呼籲教育部調降基本授課節數，讓教師有更多時間備課、照顧學生。但減課後的課務由誰承接？台北市推動導師每周減授一節課，卻出現減下來的課仍由原教師以超鐘點方式「自己教回來」。 減課為何繞了一圈又回到原點？若全面調降授課節數，全台又需要增加多少教師？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。