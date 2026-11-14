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身心障礙生交通車 教育部補助3674萬助10縣市汰舊換新
為保障身心障礙學生學習權益，提供學生更安全、便利及友善的通學交通服務，教育部國教署表示，持續補助地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，115年度補助經費約3674萬，補助10個縣市，提供身心障礙學生安全的無障礙乘車環境。
115年度國教署補助各地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，計補助23輛交通車，經費合計3674萬6620元，補助地區包括桃園市、台中市、台南市、高雄市及新北市，及新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及金門縣等共10個縣市。
國教署表示，身心障礙學生因身體功能及行動需求不同，對交通服務的安全性及便利性有更高需求，因此依據「身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法」，持續透過補助地方政府汰換老舊交通車，除了改善車輛設備及乘車舒適度外，也強化無障礙運輸服務，讓學生能安心往返學校與住家。
國教署指出，未來將持續依各地方政府及學校實際需求，推動身心障礙學生交通服務相關措施，並透過中央與地方共同合作，逐步完善身心障礙學生通學交通環境，保障學生接受教育的權益。
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