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林水福給遠藤周作的一封信 發現超越宗教界線的愛

中央社／ 新北14日電

「遠藤周作逝世30週年紀念學術論壇」今天在輔仁大學舉行，翻譯家、前輔大外語學院院長林水福以「給遠藤周作先生的一封信」發表專題演講，探索作家筆下「超越宗教界線的愛」。

林水福表示，遠藤周作文學所關注的，不僅是基督教與佛教、罪與救贖等宗教問題，更是人在軟弱、背叛、失去與死亡之中，如何仍然被愛、並繼續愛人的問題。

遠藤周作小說「沈默」曾由知名導演馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）改拍並引起熱議。

林水福從1980年代中就和遠藤周作書信及電話往來，並授權他翻譯多部作品，另外無論是1986年「文學與宗教」國際研討會，還是1991年輔大授予遠藤周作名譽博士學位，兩次活動均由林水福負責聯絡、接待，可見兩人交情。

林水福這次演說特別聚焦「沉默」、「母なるもの」與「深河」等3部作品，認為三者之間存在一條由「母性」逐漸流向「愛」的內在脈絡。

林水福說，「沉默」中的基督並非高高在上的審判者，而是以溫柔的眼光凝視、承擔並寬恕人的存在，呈現出近似母性的形象。

「母なるもの」則將現實中的母親與宗教中的聖母瑪利亞相互重疊，使「母性」由個人記憶擴展為宗教性的存在。

到了「深河」，母親、聖母與基督的界線進一步淡化，透過「轉生」及「洋蔥」等意象，呈現死亡不能截斷愛、愛仍持續存在的思想。

林水福表示，透過這3部作品使他逐漸了解遠藤在「慕母記」所說的，因失去母親的痛苦並未消失，反而成為作品中持續流動的內在力量，「這股力量由母性出發，經由聖母與基督，最後流向超越宗教界線的愛。」

界線 宗教 基督教

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