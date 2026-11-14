卓新獎25週年特展登場 邀民眾看見好新聞

卓越新聞獎基金會舉辦「看見好新聞－卓新獎25週年特展」今天在台北松山文創園區登場，展出歷年部分得獎與入選作品及出版成果，邀民眾關注好新聞。

策展人田育志在媒體專場導覽時表示，過去卓新獎多半與新聞專業社群互動，這次希望藉由展覽讓更多人知道，「台灣原來有這麼好的新聞作品報導，也有這麼好的記者」。

展區入口特別呈現新聞媒體從電視到手機等載具的轉變，讓民眾感受產業變遷，同時邀請20多位曾獲獎的媒體人，分享工作時的開心與挫折，田育志發現，有時同一個人的快樂與挫折經驗「可以互相呼應」，讓人會心一笑。

展區核心從歷年得獎作品中歸納9種新聞價值，包括守望、速度、監督、改變、勇氣、預警、眾生、自由、希望等，作品涵蓋聲音、影像、照片與數位多媒體，部分報導做成可翻閱的小書冊，現場另備新聞小卡，上面的QR code可連結得獎作品，讓民眾可以帶走好新聞。

展區也設計了有趣的互動裝置，如卓新獎系列新聞攝影作品以12張為一組，照片排列順序呈現新聞背後的故事，「照片的順序也呈現了記者說故事的功力」，現場設計讓觀眾可以按自己的意思重新排列照片，考驗觀眾的新聞判讀及說故事功力。

此外，有一整片牆面呈現歷屆新聞特殊貢獻獎前輩的金句，並輪播每年頒獎典禮為他們拍攝、約6分鐘的個人紀錄片。展覽最後以時間軸方式整理卓新獎與台灣媒體產業大事，並設有留言區，邀請民眾寫下觀展想法。

展區同時安排兩場沙龍講座，今天下午2時由方德琳、沈雅雯、陳焯煇以「記者說，好新聞的生產履歷」為題對談；15日下午2時由陳順孝、馬雨沛、林福岳以「評審說，如何選出好新聞」為題對談。

「看見好新聞－卓新獎25週年特展」，今起在台北松山文創園區南向製菸工廠，展至17日。