培育原住民族資訊、法政人才 教育部將推高中到研究所一貫方案

立委反映原住民族高階公務員、學術人才等人數不足，學生亦缺乏讀大學的動力，要求教育部拿出辦法。教育部則預計於116學年度起，推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，鎖定工程、法政、資訊、外交等數個領域，高中推動獨立招生專班，大學階段則由台大在內的17所大專校院培育。

立委伍麗華Saidhai Tahovecahe表示，義務教育階段原民生和一般生粗在學率沒有太大差異，但到了大專校院階段兩者落差則呈斷崖式，114學年度原住民族粗在學率為58.9%，一般生則為98.5%，兩者落差近40個百分點，才多以此多次要求教育部提出研究案，以科學的方式找出成因與對策。

伍麗華認為，粗在學率低落的原因一是經濟因素，因經濟壓力大無法繼續讀書；二是沒有動力繼續讀大學。在於過去原住民專班多是辦理觀光、餐飲等科系，但學生其實認為直接入行學得更快，何必去讀書。

伍麗華也說，原住民族需要公務人員人才，雖然原住民族「超級愛當公務員」，但全國能當到薦任文官的僅2404人，占全國薦任文官1.7%；簡任文官更只有67人，僅占0.6%，代表一百個高階公務員裡面找不到一個原住民。

教育部對此表示，綜合規劃司公布原住民關鍵領袖培育方案，從高中培育至大學、研究所，將於116學年推動。提供原住民族公務人員、研究人才培育機制，領域涵蓋工程、法政、資訊、外交、環境工程、博物館、農業等領域，包含台大、陽明交大、政大等，將有17所大專校院參與。

教育部說，方案採高中到研究所一貫培育，116學年度起，高中階段提供兩種模式，包括獨立招生的單一學校專班，以及跨校合作課程。安排學生赴部落實習，並透過青年百億海外圓夢基金，高中階段可赴國外交流。初期預計1年招收3到4班，未來期望擴大為10個班。

屆時升大學，教育部表示，將採特殊選才管道辦理，規劃由原住民族專家學者面試，主甄別專業，也注重學生的族群文化認同、族語能力，預計116學年起先招收20名學生。另為減輕學生負擔，學生可受領獎學金，將配合學生修讀的領域、部落服務等條件發放。

另外，伍麗華日前質詢教育部長鄭英耀，指日前教育部提出了原住民族大專校院學生學雜費全免措施，何時可以上路？教育部則表示，117年就會列入年度預算中。