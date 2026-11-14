全球留台傑出校友獎 友邦新聞局長等10人獲表揚

第5屆全球留台傑出校友獎近日頒獎，共10人獲得表揚。包括畢業於銘傳大學、台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯新聞局長的馬柏妮（Bernice A. Matthew）。

教育部今天發布新聞稿指出，這項獎項是為表揚曾留學台灣的外籍人士，每2年頒發一屆，第5屆共評選出10位來自學術、工商、政治及傳播等不同專業領域的校友。

畢業於銘傳大學的馬柏妮（Bernice A. Matthew），回國後擔任新聞局長職務，積極推動台灣與聖克里斯多福及尼維斯間的雙邊合作，成為第5屆的獲獎人之一。

馬柏妮在頒獎典禮回憶，剛來台灣時面對文化適應與思鄉的挑戰，但這段旅程帶給她的不只是學歷，更有友誼、機會、韌性以及第二個家的歸屬感。留台傑出校友獎提醒她要持續成長與付出，為更多人創造機會。

來自馬來西亞、畢業於陽明交通大學的群聯電子創辦人潘健成，也名列今年的獲獎名單之中。教育部指出，潘健成帶領夥伴創業成為全球最大的獨立NAND控制晶片與儲存方案供應商，曾榮獲傑出青年企業家殊榮。

潘健成在頒獎典禮中，感謝台灣完善且具韌性的產業環境與支持，並勉勵國際生把握在台學習機會、勇敢逐夢。

教育部表示，表揚在各行各業表現優異並對社會有貢獻的傑出留台校友，不僅是對個人成就的肯定，也成為凝聚國際校友網絡、探索未來合作的契機，期望更多優秀外籍學生學成歸國後，持續保持友好互動交流，成為台灣最堅實的橋梁。