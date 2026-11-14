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教育部補助3674萬元 助縣市汰換23輛身障學生交通車
教育部今天表示，115年度共補助地方政府新台幣3674萬元，協助地方政府汰換身心障礙學生交通車共23輛，同時也強化輪椅固定裝置、斜坡板、升降機等無障礙設施。
教育部今天發布新聞稿指出，今年度補助地區涵蓋新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等5個直轄市，以及新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、金門縣等5縣市，逐步提升身心障礙學生交通車的安全性及無障礙乘車環境。
教育部指出，身心障礙學生身體功能及行動需求不同，對交通服務的安全性與便利性有更高需求，因此依據「身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法」，補助地方政府汰換老舊交通車。學生可視需求向學校提出申請。
教育部表示，未來將持續依各地方政府及學校實際需求，推動身心障礙學生交通服務相關措施，透過中央與地方共同合作，逐步完善身心障礙學生通學交通環境，保障學生接受教育的權益。
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