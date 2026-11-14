教部推原住民人才培育方案 高中到研究所一貫培育

為了培養原住民族的公務、學術人才，教育部預計116學年度起推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，採高中到研究所一貫性培育，並對準土木、環境等原住民人才較稀缺的領域。

另外，教育部與原民會規劃117學年度起，原民學生就讀大專校院，可望享學雜費全免，但相關政策和所需預算，仍在跨部會協調中。

民主進步黨籍立委伍麗華11月12日在立法院教育及文化委員會質詢時提到，原住民族需要公務人才，但目前全國能當到薦任文官的僅2404人，占全國薦任文官1.7%；簡任文官更是只有67人，僅占0.6%。

在民間和立委的期盼下，教育部將於116學年度起推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，系統性地培育公務、學術人才。

有別於過往以外加名額、加分等方式讓原民學生升學，這項方案採高中、大學、研究所一貫性培育。116學年度起高中階段有兩種模式，包括獨立招生的「單一學校專班」，以及依免試管道入學後再申請參加「跨校合作課程」。初期預計1年招收3到4班，後期則是擴大為10班。

參與這項方案的學生，將安排部落服務學習，並透過青年發展署的青年百億海外圓夢基金，在高一升高二或高二升高三的暑假前往海外交流，增進跨國經驗。

高中畢業後升大學的管道，會和一般學生不同。教育部官員告訴中央社記者，將採特殊選才管道，以甄選、面試等方式，挑出對原民社區、原民文化有高度關懷的學生。

目前規劃將由原住民族專家學者負責面試，甄別關鍵不只是學業成績，更注重族語能力、對族群文化的瞭解，有無部落服務經驗等。預計116到118學年度全國17所學校招收20名學生，119學年度起擴增到100名。

教育部官員指出，參與這項方案的原住民學生，在大學階段會和一般生一起上課，但會由學者專家協助研訂適合原民知識領域、特色的專長模組。他以土木系為例，部落所需的土木建設，會跟平地有所不同，將盡可能對準部落的需求。目前原民人才較稀缺的領域，例如工程、法政、資工、地政、環境、博物館學等，也都會有相應的安排。

另外，為了減輕學生的經濟負擔，參與方案的學生將有獎助學金，預計獎助金額會介於一般補助與公費生之間，足以支應生活所需，並配合修習指定領域、部落服務等條件發放。

除了上述方案，伍麗華13日在臉書提到，教育部允諾原住民學生117學年度大專學雜費全免。教育部官員告訴中央社記者，將持續和原民會討論，適用學年度和相關預算負擔，仍在試算中。

目前原住民學生就讀專科以上學校，是採固定數額的方式減免學雜費，依照所讀學系或類科不等，換算國立大學可減免8到9成，私立大學則是5到7成。學生還可申請獎助學金貼補剩餘費用。