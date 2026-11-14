快訊

亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

日本第一逆身高差夫婦！138男娶172女 老公曾被誤會是兒子

42歲艾薇兒無預警宣布當媽！曬滑板、迷你鞋「我們的超酷小公主駕到了」

聽新聞
0:00 / 0:00

教部推原住民人才培育方案 高中到研究所一貫培育

中央社／ 台北14日電

為了培養原住民族的公務、學術人才，教育部預計116學年度起推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，採高中到研究所一貫性培育，並對準土木、環境等原住民人才較稀缺的領域。

另外，教育部與原民會規劃117學年度起，原民學生就讀大專校院，可望享學雜費全免，但相關政策和所需預算，仍在跨部會協調中。

民主進步黨籍立委伍麗華11月12日在立法院教育及文化委員會質詢時提到，原住民族需要公務人才，但目前全國能當到薦任文官的僅2404人，占全國薦任文官1.7%；簡任文官更是只有67人，僅占0.6%。

在民間和立委的期盼下，教育部將於116學年度起推動「原住民族關鍵領袖人才培育推動方案」，系統性地培育公務、學術人才。

有別於過往以外加名額、加分等方式讓原民學生升學，這項方案採高中、大學、研究所一貫性培育。116學年度起高中階段有兩種模式，包括獨立招生的「單一學校專班」，以及依免試管道入學後再申請參加「跨校合作課程」。初期預計1年招收3到4班，後期則是擴大為10班。

參與這項方案的學生，將安排部落服務學習，並透過青年發展署的青年百億海外圓夢基金，在高一升高二或高二升高三的暑假前往海外交流，增進跨國經驗。

高中畢業後升大學的管道，會和一般學生不同。教育部官員告訴中央社記者，將採特殊選才管道，以甄選、面試等方式，挑出對原民社區、原民文化有高度關懷的學生。

目前規劃將由原住民族專家學者負責面試，甄別關鍵不只是學業成績，更注重族語能力、對族群文化的瞭解，有無部落服務經驗等。預計116到118學年度全國17所學校招收20名學生，119學年度起擴增到100名。

教育部官員指出，參與這項方案的原住民學生，在大學階段會和一般生一起上課，但會由學者專家協助研訂適合原民知識領域、特色的專長模組。他以土木系為例，部落所需的土木建設，會跟平地有所不同，將盡可能對準部落的需求。目前原民人才較稀缺的領域，例如工程、法政、資工、地政、環境、博物館學等，也都會有相應的安排。

另外，為了減輕學生的經濟負擔，參與方案的學生將有獎助學金，預計獎助金額會介於一般補助與公費生之間，足以支應生活所需，並配合修習指定領域、部落服務等條件發放。

除了上述方案，伍麗華13日在臉書提到，教育部允諾原住民學生117學年度大專學雜費全免。教育部官員告訴中央社記者，將持續和原民會討論，適用學年度和相關預算負擔，仍在試算中。

目前原住民學生就讀專科以上學校，是採固定數額的方式減免學雜費，依照所讀學系或類科不等，換算國立大學可減免8到9成，私立大學則是5到7成。學生還可申請獎助學金貼補剩餘費用。

原住民 研究所 原民會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

教育部師資培育及藝術教育司武曉霞司長專訪：形塑具備韌性與未來力的教師圖像

教育部重申台灣高等研究學院無延宕 以特殊選才招生

教育部推社大創新卻只有大學能申請補助 52所社大連署凍結草率政策

開放技高教師「群介聘」惹議 教育部回應了

相關新聞

孩子的才藝班怎麼選？ 網友熱議「兒童才藝」TOP7出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP7兒童才藝，一起來看看爸媽們都怎麼為孩子做選擇吧！

超時課表／近9成教師超鐘點 減課恐增14萬節課誰來扛？

開學前教育部公布全台教師整備率超過99%，但教團調查發現，近九成受訪教師仍須超鐘點授課，呼籲教育部調降基本授課節數，讓教師有更多時間備課、照顧學生。但減課後的課務由誰承接？台北市推動導師每周減授一節課，卻出現減下來的課仍由原教師以超鐘點方式「自己教回來」。 減課為何繞了一圈又回到原點？若全面調降授課節數，全台又需要增加多少教師？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。