快訊

跌落神壇？黃仁勳婚外情涉間諜疑雲 在台「國民爸爸」形象破滅

賈永婕親切喊陳沂「妹妹」 被她酸「頭腦不好、享特權」發長文回應

義大利學校收恐嚇信 發信網域竟來自大葉大學…我外交部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

AI太聰明搶老師飯碗？專家：能成為得力助手 讓教師回歸教育初心

中央社／ 台北13日電
科技新創公司Estha創辦人、教學發展及AI教育專家林燿權今天指出，AI不會取代老師，反而能成為得力助手，幫教師解決批改作業、數據分析等繁瑣事務，讓老師把時間留給更具價值性的互動與引導，回歸教育初心。 中央社
科技新創公司Estha創辦人、教學發展及AI教育專家林燿權今天指出，AI不會取代老師，反而能成為得力助手，幫教師解決批改作業、數據分析等繁瑣事務，讓老師把時間留給更具價值性的互動與引導，回歸教育初心。 中央社

人工智慧AI）浪潮席捲教育界，外界憂心AI恐取代教師工作。科技新創公司Estha創辦人、教學發展及AI教育專家林燿權今天指出，AI不會取代老師，反而能成為得力助手，幫教師解決批改作業、數據分析等繁瑣事務，讓老師把時間留給更具價值性的互動與引導，回歸教育初心。

搭上資訊月暨台灣教育科技展熱潮，蘋果公司（Apple）教育團隊今天在台北舉辦國際教育領袖論壇，邀請林燿權、新加坡School of Science andTechnology（SST）科技院長楊健榮、印尼Bina Bangsa教育集團教育科技總監米克拉特（Alvin SolimanMiclat）等3位專家出席，分享AI與科技融入教學現場的實務經驗。

林燿權分析，教師工作不只是教書，還包含出題、評估與龐雜的行政分析，透過AI協助，原本需耗時6小時的工作可縮短至1小時甚至半小時，相當於效率提升至少6倍，讓老師騰出更多時間陪伴與培養學生。當AI先幫學生解決70%至80%的基礎疑問後，學生帶回課堂的將是最具挑戰性的問題，老師的角色與價值反而因此提升。

針對AI導入校園的門檻，林燿權坦言，多數學校與中小企業缺乏資源與技術人力，不可能要求老師花3個月去學寫程式。此外，學生成績與輔導紀錄等機密資料若上傳公有雲端，恐面臨外洩與詞元（Token）按量計費的成本壓力。

他主張，理想的校園AI應該建構在Mac電腦等消費級硬體上，實現「本地端私有化」運作，不僅確保資料不外流、無需額外付費，更要做到「開箱即用」，讓教師不必從頭學習技術就能直接受惠。

米克拉特也呼應資料隱私的重要性。他說，BinaBangsa教育集團旗下6個校區為保護師生數據安全，選擇在學校內部建置本地端AI伺服器，確保資料不離開校園，同時搭配雲端作為備援以防斷網。

米克拉特分享，該校開發「BBS Wellness AI」應用程式，透過聊天機器人傾聽學生心聲並偵測高風險情緒警訊，讓輔導老師及時介入；另外也利用AI建立本地端知識庫與自動出題系統，大幅減輕教師備課與行政負擔。但他強調，導入AI必須由人類負責審核與把關輸出結果，才能確保教育溫度。

楊健榮則從人才培育視角出發。他表示，隨著AI時代來臨，許多初階工作正在消失，未來職場需要的是具備解決真實問題能力的創新者，而非只會死記硬背的學生。

楊健榮指出，SST採取「低門檻、高上限」的教育理念，對於學生的發展潛力不設限，並透過MacBook筆記型電腦與蘋果生態系工具，讓13至16歲的學生從做中學，甚至將大學等級的應用科學與太空科技課程下放至中學階段，培養學生面對未知挑戰的自主性與責任感。

今年台灣教育科技展設有Mac & iPad體驗館，現場陳列Mac Studio、Mac mini、MacBook Pro與MacBookNeo等設備，以及iPad體驗桌，展示如何透過Mac支援Apple Intelligence及結合多款第三方軟體進行課程設計與批改。

為了展現完整的教育支援網絡，蘋果授權教育經銷商包含國眾電腦、極電資訊與晶盛科技也共同參展，從校園電腦教室汰換、廣播管理、AI評鑑系統到師資培訓提供一站式解決方案。此外，現場還邀請雲林鎮東國小與台中華龍國小等獲得「Apple傑出學校」認證的學校進駐分享心得。

老師 教師 教育 AI 人工智慧

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

學生思考扁平化 學者：未經設計的AI會傷害學習

資訊月秀最新AI學習夥伴功能 診斷卡點突破瓶頸

學者：未經設計的AI會傷害學習 應保留經歷失敗機會

從行政減量到課堂創新 新北AI教育經驗躍上東京講堂

相關新聞

AI太聰明搶老師飯碗？專家：能成為得力助手 讓教師回歸教育初心

人工智慧（AI）浪潮席捲教育界，外界憂心AI恐取代教師工作。科技新創公司Estha創辦人、教學發展及AI教育專家林燿權今...

產假延長為14周、陪產檢假增至14日 教團籲同步修正教師請假規則

立法院朝野黨團今日就性別平等工作法、就業保險法部分條文修正草案達成共識，將產假延長至14周、陪產檢及陪產假增至14日、調整流產假天數。台灣教育產業工會呼籲，公教人員、公立學校教師則適用公教人員保險法等其他規定，建議立法與行政部門也應一併修訂，才能避免全國教師出現一國兩制的狀況。

從讀報到寫作 《好讀》助竹市教師豐富課堂

新竹縣教育局日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，由《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源，講師則帶領教師認識如何將《好讀》融入領域教學，運用報紙文章及延伸教材，豐富備課內容，提升學生閱讀理解與寫作能力。

幼童退化／小2不會剝蛋竟釀拒學 「退階法」救自理能力

現在的孩子，真的被照顧得太好了嗎？學校老師跟治療師都觀察到，有孩子到了小一、小二，還不知道怎麼剝蛋殼；甚至平常都是家長幫忙背書包，因此書包都是用拖著，不往肩上背，還有小孩懶得走路，長期討抱，結果導致下肢肌力缺失，影響平日跑跳等肢體動作。

校長遴選硬性要求揭露...大學：恐導致海外人才退卻

教育部修訂相關遴選辦法，要求大專校院校長遴選過程到候選人實際當選、就任前，所有資訊均需揭露。但大學校長對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職經歷等資訊多是保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。

都市化環保抬頭 北部酬神戲減少

美國戲迷格雷先生讚美台灣是看戲天堂，因為光是外台戲就幾乎天天有得看，熟悉歌仔戲的表演藝術評論台台長紀慧玲則說，其實相較一九六○、一九七○年代高峰，近年外台戲場次已少非常多，更有戲迷推測台北場次較十年前少一半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。