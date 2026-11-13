AI太聰明搶老師飯碗？專家：能成為得力助手 讓教師回歸教育初心

人工智慧（AI）浪潮席捲教育界，外界憂心AI恐取代教師工作。科技新創公司Estha創辦人、教學發展及AI教育專家林燿權今天指出，AI不會取代老師，反而能成為得力助手，幫教師解決批改作業、數據分析等繁瑣事務，讓老師把時間留給更具價值性的互動與引導，回歸教育初心。

搭上資訊月暨台灣教育科技展熱潮，蘋果公司（Apple）教育團隊今天在台北舉辦國際教育領袖論壇，邀請林燿權、新加坡School of Science andTechnology（SST）科技院長楊健榮、印尼Bina Bangsa教育集團教育科技總監米克拉特（Alvin SolimanMiclat）等3位專家出席，分享AI與科技融入教學現場的實務經驗。

林燿權分析，教師工作不只是教書，還包含出題、評估與龐雜的行政分析，透過AI協助，原本需耗時6小時的工作可縮短至1小時甚至半小時，相當於效率提升至少6倍，讓老師騰出更多時間陪伴與培養學生。當AI先幫學生解決70%至80%的基礎疑問後，學生帶回課堂的將是最具挑戰性的問題，老師的角色與價值反而因此提升。

針對AI導入校園的門檻，林燿權坦言，多數學校與中小企業缺乏資源與技術人力，不可能要求老師花3個月去學寫程式。此外，學生成績與輔導紀錄等機密資料若上傳公有雲端，恐面臨外洩與詞元（Token）按量計費的成本壓力。

他主張，理想的校園AI應該建構在Mac電腦等消費級硬體上，實現「本地端私有化」運作，不僅確保資料不外流、無需額外付費，更要做到「開箱即用」，讓教師不必從頭學習技術就能直接受惠。

米克拉特也呼應資料隱私的重要性。他說，BinaBangsa教育集團旗下6個校區為保護師生數據安全，選擇在學校內部建置本地端AI伺服器，確保資料不離開校園，同時搭配雲端作為備援以防斷網。

米克拉特分享，該校開發「BBS Wellness AI」應用程式，透過聊天機器人傾聽學生心聲並偵測高風險情緒警訊，讓輔導老師及時介入；另外也利用AI建立本地端知識庫與自動出題系統，大幅減輕教師備課與行政負擔。但他強調，導入AI必須由人類負責審核與把關輸出結果，才能確保教育溫度。

楊健榮則從人才培育視角出發。他表示，隨著AI時代來臨，許多初階工作正在消失，未來職場需要的是具備解決真實問題能力的創新者，而非只會死記硬背的學生。

楊健榮指出，SST採取「低門檻、高上限」的教育理念，對於學生的發展潛力不設限，並透過MacBook筆記型電腦與蘋果生態系工具，讓13至16歲的學生從做中學，甚至將大學等級的應用科學與太空科技課程下放至中學階段，培養學生面對未知挑戰的自主性與責任感。

今年台灣教育科技展設有Mac & iPad體驗館，現場陳列Mac Studio、Mac mini、MacBook Pro與MacBookNeo等設備，以及iPad體驗桌，展示如何透過Mac支援Apple Intelligence及結合多款第三方軟體進行課程設計與批改。

為了展現完整的教育支援網絡，蘋果授權教育經銷商包含國眾電腦、極電資訊與晶盛科技也共同參展，從校園電腦教室汰換、廣播管理、AI評鑑系統到師資培訓提供一站式解決方案。此外，現場還邀請雲林鎮東國小與台中華龍國小等獲得「Apple傑出學校」認證的學校進駐分享心得。