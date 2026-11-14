孩子的才藝班怎麼選？ 網友熱議「兒童才藝」TOP7出爐！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP7兒童才藝，一起來看看爸媽們都怎麼為孩子做選擇吧！

除了學校課程，不少家長也會利用放學後或週末，替孩子安排才藝課程。面對琳瑯滿目的選項，爸媽往往需要在實用性、孩子興趣與學習負擔之間做出取捨，究竟哪些才藝最受網友關注？

「英文」實用性受重視 「繪畫」鼓勵孩子自由展現創意

網友熱議TOP7兒童才藝 網路聲量排行

觀察近一年內網友針對「兒童才藝」的相關討論，聲量最高的是「英文」。英文是全球廣泛使用的語言之一，不少家長希望孩子從小打好英文基礎，無論是未來升學、求職或與世界接軌，都能擁有更多選擇。有家長因為經濟壓力，煩惱「要給女兒學音樂還是英文」，底下就有人直言「以實用來說我選英文」、「有經濟壓力的話選英文」，也有人認為「語言越早學越好」，以免長大再學還要重新適應。對部分爸媽而言，英文不只是一項才藝，更像是替孩子未來鋪路的長期投資。

聲量排名第二的是「繪畫」，繪畫可以從日常塗鴉開始接觸，讓孩子透過畫筆自由表達。有家長請大家分享最有成就感的才藝班，就有人推薦畫畫，認為可以「訓練想像和空間能力」，看似隨興的塗塗畫畫，其實也能是一種能力的培養。也有家長分享看著女兒上畫畫課的感受，「她創作能力很好，會畫出我意想不到的圖」，並表示小孩自己也樂在其中，從幼幼班一路持續學習到大班。對不少爸媽來說，畫畫除了學習技巧，更是培養想像力與創造力的方式，也因此成為替孩子挑選才藝時的熱門選項。

排名第三的「鋼琴」是榜上唯一的樂器類才藝，學樂器通常需要長時間累積，每天的練習往往是孩子和家長的共同課題。在網友討論最有用的才藝課時，有學琴九年的網友推薦鋼琴，認為「可以培養耐心定性」，甚至「聽歌的品味會提升」，從耐心培養到音樂欣賞，也反映出網友對學琴收穫的不同看法。一位家長也分享，看著女兒「從零到自己能彈完一首曲子」，直呼那份成就感無價。當然，學鋼琴的路上少不了枯燥與挫折，但孩子也能透過反覆練習，逐步培養耐心與面對挑戰的毅力。

運動類才藝同樣不缺席，「街舞」、「跆拳道」與「游泳」分居第四到第六名，從培養自信、鍛鍊體能到提升水域安全意識，各自回應了家長不同的期待。「街舞」節奏明快，適合喜歡以肢體表現自我的孩子。有家長分享因為兒子對跳舞有興趣，想讓他開心學街舞，就有網友附和認為街舞「會增加自信心 又能消耗活力」，讓好動的他能盡情揮灑。在討論哪些才藝讓人覺得「好險有學過」時，也有不少網友點名「跆拳道」，認為學習跆拳道除了鍛鍊體能，也能增加面對突發狀況時的自信。「游泳」則不只是運動，有網友認為，游泳「用到時能有活命機會」，對重視水域安全的家長而言，更是一項實用的生活技能。此外，第七名則由「圍棋」入榜，是本次排行榜中唯一的棋藝類項目，有家長表示，學圍棋可以「訓練得失心」，讓孩子從小練習坦然面對輸贏。

整體而言，網友熱議的兒童才藝橫跨不同學習領域，爸媽在挑選時，除了實用性，也會考量孩子的興趣與個性。才藝選擇沒有標準答案，報名前不妨先聽聽孩子的想法，陪他們找到真正喜歡、也願意持續下去的那一項。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「兒童才藝」相關討論則數。

觀測期間：2025/11/01~2026/11/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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