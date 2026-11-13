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元旦有望上路！立院三讀確定產假延長至14周 產檢假也增至14日

產假延長為14周、陪產檢假增至14日 教團籲同步修正教師請假規則

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

立法院朝野黨團今日就性別平等工作法、就業保險法部分條文修正草案達成共識，將產假延長至14周、陪產檢及陪產假增至14日、調整流產假天數。台灣教育產業工會呼籲，公教人員、公立學校教師則適用公教人員保險法等其他規定，建議立法與行政部門也應一併修訂，才能避免全國教師出現一國兩制的狀況。

台教產理事長郭彥成指出，性別平等工作法與就業保險法完成修法，但公教人員、公立學校教師育兒留職停薪津貼，則是適用公教人員保險法，而產假、流產假、陪產假則依教師請假規則辦理。若立法與行政部門未能同步啟動公教法規修訂，公私部門受僱者於生育、育兒權益上將產生落差，恐造成看得到吃不到、一國兩制的困境。

台教產法制事務中心副執行長林金財也提醒，教學現場具有連續性與特殊性，未來產假延長至14周及彈性育兒假上路後，學校在代理代課師資聘任、課務排代及鐘點費支應上，均需主管行政機關先建置完善的配套，才能兼顧教師的親職權益與學生的受教品質。

對此，台教產呼籲，立法院應於本會期儘速排審、通過公教人員保險法修正，使公教人員育兒留職停薪津貼月數、適用子女年齡與津貼給付標準，能與就業保險法齊一；再者，行政院和教育部應啟動修正教師請假規則，將14周產假、14日陪產（檢）假、流產假及彈性育兒假等規定明確入法，避免產生適用空窗期。

台教產也說，針對延長產假與彈性育兒假衍生的代課鐘點費及人力調度，教育部與地方教育局處也應編列足額預算，勿將人力缺口轉嫁由校內其他教師分攤。

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