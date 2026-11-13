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從讀報到寫作 《好讀》助竹市教師豐富課堂

聯合報／ 教育事業部
《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源。圖／教育事業部提供
《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源。圖／教育事業部提供

新竹縣教育局日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，由《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源，講師則帶領教師認識如何將《好讀》融入領域教學，運用報紙文章及延伸教材，豐富備課內容，提升學生閱讀理解與寫作能力。

新竹縣教育局終身教育科科長林盈均感謝聯合報長期支持新竹縣教育，不論是每年舉辦的聯合盃作文比賽，或此次讀報教育研習，都為教師帶來許多教學資源。她表示，此次研習結合素養閱讀與讀報教育，對教師教學很有幫助，也呼應未來國中教育會考強調素養能力的趨勢。透過《好讀》的數位資源，教師能將報紙融入課堂，引導學生拓展閱讀理解及批判思考能力。

講師指出，108課綱上路後，學生需要強化長文閱讀、跨域閱讀及批判性閱讀三項能力。但現在的學生習慣接收短訊息，較難靜心閱讀長篇文章，也缺乏深入思考的機會。

針對學生寫作時常反映「不知要寫什麼」，講師建議，教師可鼓勵學生多閱讀、觀察生活，將所見所聞轉化為寫作素材。閱讀不只是找出文章資訊，還包括統整內容、理解意義及省思評價，這些能力都會影響寫作表現。學生若平時缺乏閱讀累積，寫作時容易面臨素材不足、不知如何舉例的困境，因此教師應透過閱讀，引導學生累積知識、分析議題並形成個人觀點。

《好讀》提供多元免費教學資源，協助教師將讀報融入課堂。「圖擊隊」每周設定不同議題，設計五道問題供學生投稿，隔周刊登其他學生的作答，讓學生接觸不同觀點，練習思考與反思。「閱讀任務學習單」則依循PISA閱讀三層次編製，教師可直接運用學生版教材，每周安排短時間練習，逐步培養閱讀理解能力。

此外，《好讀》也提供寫作專欄及延伸教學內容，教師可依文章主題設計戲劇演出、歌詞改編，或搭配影片與閱讀測驗，增加課堂互動。透過多元閱讀與創作，學生不僅能拓展知識視野，也能練習從不同角度思考，提升思辨與表達能力。

新竹縣教育局日前舉辦教師線上研習，包括新竹縣教育局終身教育科科長林盈均、《好讀》周報副主編林雅儀及與會老師合照。圖／教育事業部提供
新竹縣教育局日前舉辦教師線上研習，包括新竹縣教育局終身教育科科長林盈均、《好讀》周報副主編林雅儀及與會老師合照。圖／教育事業部提供

《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源。圖／教育事業部提供
《好讀》周報副主編林雅儀介紹各版特色及數位教學資源。圖／教育事業部提供

《好讀》周報內容豐富多元，若教師能鼓勵學生多閱讀，並透過思考與批判，就能將文章轉化為寫作素材。圖／教育事業部提供
《好讀》周報內容豐富多元，若教師能鼓勵學生多閱讀，並透過思考與批判，就能將文章轉化為寫作素材。圖／教育事業部提供

講師分享如何讓學生依文章主題改編成戲劇演出。圖／教育事業部提供
講師分享如何讓學生依文章主題改編成戲劇演出。圖／教育事業部提供

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