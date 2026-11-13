學者：未經設計的AI會傷害學習 應保留經歷失敗機會

台灣師範大學今天舉辦「AI時代的教育展望」研討會，多名學者提到，AI是師生的好幫手，但未經設計的AI會傷害學習，尤其要避免AI隔絕學習挫折，保留學生經歷失敗的機會。

台師大今天舉辦「AI時代的教育展望」研討會，集結40名跨領域專家編寫「AI時代的思考」新書，從科技、教育、社會、環境永續、腦科學等面向，思考人工智慧帶來的新可能和新課題。

台師大副校長楊鎮華表示，通用型AI進入校園帶來許多挑戰，學生的思考過程容易被跳過，教師難以區分AI究竟是「輔助」還是「代替回答」。

楊鎮華提到，目前已有開發出讓學生使用的教育型AI，結合教學法避免依賴；教師也可使用「築學網」，讓備課靈感更能對準12年國教課綱，並確保AI語言模型契合台灣本土。

中央大學資訊工程系教授劉晨鐘表示，市面的AI工具非常強大，但也因為太強大，如果沒有經過設計，反而會傷害學習，影響學生建構知識，導致思考扁平化。

劉晨鐘在「AI時代的思考」中指出，生成式AI是學生可倚重的學習夥伴，但設計原則是求快、求好，而不是提供自主探索、嘗試錯誤、積極尋求突破的可能性。未經設計的AI工具，可能會限制學生經歷「生產性失敗（productive failure）」的正向學習機會。

劉晨鐘指出，未來AI教學代理人（educationalagent）應從單一的引導者人設，走向更多元的學習情境角色，例如可彈性地容許學生犯錯再積極處理錯誤；適時地挑戰學生，促進思考、批判與創造，進而避免過度協助，將學習主導權交給學生。