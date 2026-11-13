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學者倡「綠色AI」 鄭英耀盼兼顧科技發展與環境永續

中央社／ 台北13日電

AI正如火如荼發展，學界提出「綠色AI」觀念，透過簡化AI運算，降低能源消耗和碳排放。教育部長鄭英耀今天出席AI研討會，也呼籲學界共同思考，如何兼顧科技發展與環境永續

台師大今天舉辦「AI時代的教育展望」研討會，集結40名跨領域專家編寫「AI時代的思考」新書，從科技、教育、社會、環境永續、腦科學等面向，思考人工智慧帶來的新可能和新課題。

新書主編、中央研究院院士郭宗杰將「綠色人工智慧」列為其中一大主題。他指出，AI最顯著的挑戰就是高耗能和高碳排放，資料中心需要大量電力供應才能進行智慧晶片運算，也需要足量的冷卻水來降低溫度，人類需要付出高昂的代價，才能從AI中獲益。

學界提出「綠色AI」，核心是開發輕量、高效的模型，減少不必要的運算量。而不計代價追求效能的模式則被視為「紅色AI」。

鄭英耀在研討會致詞時提到，他在中山大學擔任校長時，就認識了郭宗杰以及郭宗杰所長期倡議的「綠色AI」。

鄭英耀說，當科技不斷快速發展，追求運算速度和效率的同時，必然要消耗許多能源。人類須思考如何兼顧科技發展和人類永續，在人才培育階段便要融合相關的觀念，有更多的思考和啟發。

鄭英耀會後接受媒體聯訪也提及，教育部希望學生善用AI學習，關鍵是「問問題」比直接「給答案」更重要，從此避免依賴AI科技而欠缺思考的「大腦外包」。

另外，鄭英耀表示，學生透過數位平台的學習歷程，也能彙整成大數據，用於個人診斷和補救，適時填補學習過程中的不足。

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