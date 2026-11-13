都市化環保抬頭 北部酬神戲減少

美國戲迷格雷先生讚美台灣是看戲天堂，因為光是外台戲就幾乎天天有得看，熟悉歌仔戲的表演藝術評論台台長紀慧玲則說，其實相較一九六○、一九七○年代高峰，近年外台戲場次已少非常多，更有戲迷推測台北場次較十年前少一半。

據傳藝中心統計，全台歌仔戲團共計約四百團，真正活躍的約一半，以酬神演出為主的民間外台戲班占大宗。紀慧玲說，這種酬神戲一定是與宮廟相連，一般是逢神明生日，宮廟辦廟會，向該神明許願的信眾藉請戲來還願酬神，「有廟才可能有外台戲」。

紀慧玲指出，歌仔戲最早都是外台戲，日治後期出現在戲院內演出的「內台戲」後，內台、外台一度同時並存。到了一九六○年代末，戲院逐漸開始改演電影，內台戲失去場地，戲班又都回到外台戲，成為外台戲的高峰時期。

然而隨著社會都市化，電視愈趨普遍，外台戲又漸漸沒落。一九九○年歌手陳明章名曲「下午的一齣戲」中，「雨水趴置布棚頂／看戲的阿伯煞攏走無／下晡的陳三五娘／看戲的人攏無」歌詞，道出當時外台戲班的淒涼，紀慧玲說，但比起廿一世紀後，當時外台戲景況又還算好。

她指出，都市空間愈趨擁擠、人口結構改變，乃至民眾信仰習俗漸淡，都必然影響外台戲景況。台北民眾環保意識與自我權益較強，也使外台戲易遭檢舉噪音，許多外台戲晚場提早到六時半開始演，八時半就開始收，和以往從七時熱鬧到十時盛況大異其趣。

舉例而言，近日新莊太子宮就宣告考量環保，從以往都演三天改成只演一天，讓不少戲迷哀號「難道以後只能去南部看廟口歌仔戲嗎？」紀慧玲說，北投許多廟也從以往連演卅天縮減為演十天，還有些廟因為都市計畫開路必須搬遷、或年輕輩廟公接手後覺得演戲麻煩，乾脆停演。

紀慧玲說，南部則因空間大又不怕被取締噪音，外台戲相對較多，澎湖和小琉球等離島更幾乎日日上戲。