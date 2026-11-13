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官方民間力挺 戲班演出更講究

聯合報／ 記者何定照／專題報導

外台戲特色在台灣發揮得最淋漓盡致，不乏宮廟長期支持，各級政府在廿一世紀後也漸有扶植。戲迷認為，縱使外台戲盛況不如早年，但以其與台灣文化緊密連結程度，永不可能消失。

資深劇評人紀慧玲長年關心歌仔戲，觀察外台戲培植一直是民間跑在前面，政府直到廿一世紀後才建立相關政策。例如傳藝中心曾主辦「外台歌仔戲匯演」，近年推出「歌仔戲外台二點○」，包括嚴選經典外台劇作演出，也扶植以外台民戲為主的歌仔戲團。

國藝會也曾於二○○三年策畫「歌仔戲製作與發表專案」，希望輔導歌仔戲劇團創作適合廟口演出的新戲，成功培育春美歌劇團「古鏡奇緣」等外台戲，留存至今。

地方政府也逐漸注入力量。紀慧玲指出，像台北市藝文推廣處舉辦「地方戲曲匯演」十餘年。只是政府雖然試著推廣，外台戲趨勢仍整體往下。

相比於政府力量，紀慧玲認為，民間做的效果更好。像台北保安宮董事長廖武治從一九九四年起舉辦「保生文化祭」，以「民間劇場—家姓戲」的新形式，復活保安宮從清朝起由不同家姓輪值請戲的「家姓戲」傳統，也把外台戲做得更正規化、精緻化。紀慧玲觀察，這對北市起了極佳示範作用。

「外台戲結合民間文化傳統與自由即興風氣，一定永遠存在。」紀慧玲說，雖然外台戲班仍面臨宮廟給的演出戲金相當有限、請戲民眾也變少等困境，但這項從清朝時就有的傳統，雖歷經台語遭壓抑、信仰圈縮小、都市變貌、市場沒落，都始終不變，顯示其中信仰、娛樂乃至台上台下的情感交流，都是維繫其存續的重要力量。

戲迷格雷先生也說，他一直認為台灣的戲曲界非常健康，雖總有人擔心外台戲的未來，但就像西方在一七○○年也擔心藝術從此消亡，其實總有後代會繼續延續這些珍寶。

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