耶魯前音樂教師跑全台 追外台戲16年

從小聽歌劇、在耶魯大學教歐洲音樂史，如今卻成台灣歌仔戲「外台戲」（戶外搭台演出）鐵粉。來自美國舊金山的「格雷先生」（Gregory Dubinsky），十六年來每年來台全島跑透透追戲，近年更一待共近半年，大讚台灣是看戲的天堂，「我錯過的永遠比看到的多」。

格雷先生中文全名「杜格雷」，自小愛威爾第、華格納等經典歌劇，研究所在柏克萊主修音樂學，之後任教耶魯大學音樂系及耶魯音樂院。二○○一年他隨樂團小提琴家伴侶舉行音樂會赴香港，去看當地「潮劇」，發現有位老先生竟然看得淚流，好奇下立願有機會要學中文及戲曲之美。

二○○七年格雷先生因病卸下教職，休養期間開始自學中文、看京劇崑曲。病癒後他先去上海看戲，二○一○年首次來台後，發現台灣看戲更方便多元精采，從此年年來台。

台灣看戲天堂 廟會從早演到晚

「台灣真是看戲天堂，光在廟會就幾乎天天有戲可看，還午、晚場都有，非常了不起。」格雷先生說，他雖不熟悉宮廟所在，但台灣社群媒體發達，部分劇團會貼演出訊息，熱心戲迷也會匯集每月各團宮廟演出表。加上台灣相對小，高鐵、台鐵、計程車交通便利，都讓他安排看戲之旅超級方便。

相比下，大陸各地雖也有特色戲曲外台戲，但一來當年劇團不常用社交媒體，粉絲很難知道劇團演出行程；藝術管理也較不透明，有時連團員都不清楚兩周後去哪表演。劇本也都因要政府同意，即興成分很有限，十五世紀到廿世紀初曾普遍的即興表演早不復見。

「即興是外台戲最迷人的地方！」格雷先生說，台灣外台戲演前最後一刻才掛上劇目，觀眾在前往時充滿期待，不知今天看到的會是傳奇劇、武俠劇、浪漫愛情或家庭劇，甚至現代劇。像瓊瑤小說「啞妻」被改編外台戲多年，電影「關於我和鬼變成家人的那件事」近年也被改編外台戲，非常好看。

改編強檔電影 瓊瑤小說登戲台

外台戲演出方式之即興，在格雷先生眼中也全球獨具。他觀察，外台戲為吸引戲迷，總不斷找新的方法，用新概念與感情演出，希望讓觀眾有新感覺，例如加入胡撇仔戲表演風格或流行歌。戶外舞台沒字幕，給演員很多自由，讓每場演出都成意外驚喜，充滿創造力與想像力，「這只有在台灣有」。

美國戲迷格雷先生（中）也曾在許亞芬歌子戲劇坊《無毒有我：林則徐傳》中扮演英國大使查理·義律。圖／格雷先生提供

戶外搭台即興不表示粗糙，格雷先生說，他非常珍惜外台戲的另一原因是雖然樸素，小舞台上常只有一桌兩椅，音樂只有文武場各一，台上演員與觀眾的關係卻也因此更緊密，造就獨特的觀看經驗。

悲劇絲絲入扣 品味如莎士比亞

他難忘有回在新北市小巷內，場地雖然不光鮮乾淨，一直有摩托車呼嘯而過，演出「洛神」的小飛霞歌劇團卻表現極佳，將悲劇詮釋得絲絲入扣。格雷先生說，當時他覺得好像在看皇家莎士比亞劇團，每位演員都全神投入角色，讓他感動得直想哭。

又如近日他在北投的磺田福佑宮，看來自屏東的神仙歌劇團演「清水破紅旗」，竟有看華格納歌劇感；在台南的六興境帆寮慈蔭亭看鶯藝歌劇團，更深深讚嘆認識十多年的團長羅裕誴對待藝術之莊嚴慎重，即使是演滑稽角色，也一絲不苟。

「在這些這麼樸素的劇場，看到一流的演員表演一流的戲，實在享受。」格雷先生說，義大利歌劇在十七世紀前，也有點像台灣歌仔戲，規模較小、布景較簡單、音樂家較少，劇本較活潑；到了十九世紀，由於社會變富裕，硬體與軟體愈來愈奢華，卻再也難有那種直擊人心的觀看經驗。

格雷先生（左）熱愛台灣歌仔戲外台戲，用行動支持劇團永續。記者胡經周／攝影

此外，外台戲都是和當地民眾一起看戲，情緒相互感染，「我覺得這感覺非常親切非常棒。」來台看戲久了，格雷先生笑說，觀眾從一開始會問他「你看得懂嗎」、「你老婆在哪」，到現在早成老戲友，劇團與他更熟悉。訪問這天，格雷先生到新莊福泰宮看一心戲劇團演出，一到場就先熟門熟路到後台給劇團賞金。

他最苦惱的則是戲太多又分布在不同城市，得小心安排行程，免得疏漏。「台灣很棒的劇團和演員很多，各有個性，認識愈久就愈能欣賞他們特色，愈來愈愛，我想公平看到每一個。」近年他已每年春、秋季都來台，共計待近半年，天天密集看戲，仍深感「我錯過的比我看過的更多」。

他只能繼續抓緊時間看戲，並持續透過網路拜師精進台語，好聽懂午場較常見的文雅「讀冊音」，甚至還想學客家話、看懂客家戲。他最欣喜的則是陌生脆友看他到住家附近宮廟看戲，表示也要來看，「能多找來一位觀眾看戲，就是好事」。

國光劇團戲劇顧問王安祈認識格雷先生多年，表示格雷先生對崑曲、京劇也都很熟，深感以崑曲之典雅與外台戲之奔放兩種極端，他竟都喜歡且吸收，非常難得。而且格雷先生還不只是看熱鬧，而是很有心得，還讀中文戲曲書，相當厲害。