快訊

讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

校長遴選硬性要求揭露...大學：恐導致海外人才退卻

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部長鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。聯合報系資料照

教育部修訂相關遴選辦法，要求大專校院校長遴選過程到候選人實際當選、就任前，所有資訊均需揭露。但大學校長對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職經歷等資訊多是保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。

教育部長鄭英耀指出，校長候選人曾參與哪些學校遴選、相關規畫，實質揭露是遴選過程中必備的承諾。也讓學校師生、校長遴選委員能充分瞭解候選人意向，就任校長前也需簽署切結揭露資訊。

台大校長陳文章表示，國外的大學尋找校內主管、校長時，很多是董事會委託獵人頭公司尋人，初步檢視資歷合格後，再請當事人來董事會面試，基本上都是保密事宜，不會公告周知。

陳文章指出，很多學者在世界其他地方應徵工作，其實不會想讓外界知道，如果都要其公告周知，「他可能就不願意來了。」建議若當事人有意願，可以向校長遴選委員會揭露即可；若要全面對師生揭露，反而有疑慮，也應該更謹慎。

陽明交大校長林奇宏也說，要做的話，其實現行機制就能執行，如於校長遴選會議中，由遴選委員直接向候選人提問、做成紀錄；校長遴選也有公開的治校說明會，師生也能提問，要求校長候選人揭露並交代。

林奇宏談到，國內一直說要廣納海內外人才，但國內校長的財產要申報其實已經嚇跑一堆人，制式化納入規定，可能導致海外人才因此退卻，認為直接修改辦法「不太有必要」。

成大校長沈孟儒則談到，大學校長是種榮譽，不太像是單純的「找工作」反而比較像是志業，也確實不好三心二意。倒是平常心看待此事，其實大可揭露，就讓選舉權人自行判斷。

大學 鄭英耀 校長遴選 教育部 台大 陳文章

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

高為元赴美求職案 教育部修辦法：校長遴選前後資訊均需揭露

清大校務會議通過！高為元海外覓職爭議 2題目調查全校2萬師生

世新學運凸顯大學難題 鄭英耀：受教權是核心承諾

誠信風波…清大校長去留 10日再開校務會議

相關新聞

資訊揭露另須切結 大專校院校長遴選 教部祭「高為元條款」

國立清華大學校長高為元於續任三天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。昨日立法院審議國立大學與附設醫院作業基金，教育部長鄭英耀表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，校長候選人從遴選至當選以及就任前，需完整揭露資訊並簽署切結，公文已在流程中。

校長遴選硬性要求揭露...大學：恐導致海外人才退卻

教育部修訂相關遴選辦法，要求大專校院校長遴選過程到候選人實際當選、就任前，所有資訊均需揭露。但大學校長對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職經歷等資訊多是保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。

官方民間力挺 戲班演出更講究

外台戲特色在台灣發揮得最淋漓盡致，不乏宮廟長期支持，各級政府在廿一世紀後也漸有扶植。戲迷認為，縱使外台戲盛況不如早年，但以其與台灣文化緊密連結程度，永不可能消失。

都市化環保抬頭 北部酬神戲減少

美國戲迷格雷先生讚美台灣是看戲天堂，因為光是外台戲就幾乎天天有得看，熟悉歌仔戲的表演藝術評論台台長紀慧玲則說，其實相較一九六○、一九七○年代高峰，近年外台戲場次已少非常多，更有戲迷推測台北場次較十年前少一半。

耶魯前音樂教師跑全台 追外台戲16年

從小聽歌劇、在耶魯大學教歐洲音樂史，如今卻成台灣歌仔戲「外台戲」（戶外搭台演出）鐵粉。來自美國舊金山的「格雷先生」（Gregory Dubinsky），十六年來每年來台全島跑透透追戲，近年更一待共近半年，大讚台灣是看戲的天堂，「我錯過的永遠比看到的多」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。