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校長遴選硬性要求揭露...大學：恐導致海外人才退卻
教育部修訂相關遴選辦法，要求大專校院校長遴選過程到候選人實際當選、就任前，所有資訊均需揭露。但大學校長對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職經歷等資訊多是保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。
教育部長鄭英耀指出，校長候選人曾參與哪些學校遴選、相關規畫，實質揭露是遴選過程中必備的承諾。也讓學校師生、校長遴選委員能充分瞭解候選人意向，就任校長前也需簽署切結揭露資訊。
台大校長陳文章表示，國外的大學尋找校內主管、校長時，很多是董事會委託獵人頭公司尋人，初步檢視資歷合格後，再請當事人來董事會面試，基本上都是保密事宜，不會公告周知。
陳文章指出，很多學者在世界其他地方應徵工作，其實不會想讓外界知道，如果都要其公告周知，「他可能就不願意來了。」建議若當事人有意願，可以向校長遴選委員會揭露即可；若要全面對師生揭露，反而有疑慮，也應該更謹慎。
陽明交大校長林奇宏也說，要做的話，其實現行機制就能執行，如於校長遴選會議中，由遴選委員直接向候選人提問、做成紀錄；校長遴選也有公開的治校說明會，師生也能提問，要求校長候選人揭露並交代。
林奇宏談到，國內一直說要廣納海內外人才，但國內校長的財產要申報其實已經嚇跑一堆人，制式化納入規定，可能導致海外人才因此退卻，認為直接修改辦法「不太有必要」。
成大校長沈孟儒則談到，大學校長是種榮譽，不太像是單純的「找工作」反而比較像是志業，也確實不好三心二意。倒是平常心看待此事，其實大可揭露，就讓選舉權人自行判斷。
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