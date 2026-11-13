資訊揭露另須切結 大專校院校長遴選 教部祭「高為元條款」

國立清華大學校長高為元於續任三天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。昨日立法院審議國立大學與附設醫院作業基金，教育部長鄭英耀表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，校長候選人從遴選至當選以及就任前，需完整揭露資訊並簽署切結，公文已在流程中。

高為元續任校長後仍赴美選校長，引發各界關注。清大校務會議日前通過決議，針對高為元參與海外遴選對校譽及校務發展影響，辦理全校意見調查。

立委今年八月痛批，高第二任期剛開始就跑到美國參選，是嚴重的誠信問題。其已連任、就任，還接受另一間大學的面試，如同「已下聘還跑去相親」。清大校方稱是校長個人決定，教育部也說此舉無違法，但社會終究難以接受。

對此，立委要求制度應精進，接受續任的校長需於一定時間內揭露是否對外求職、簽署誠信承諾書，要求教育部從現行的運作辦法中修改。

教育部長鄭英耀昨日表示，教育部已從高教司、技職司、人事處等單位處理，針對校長遴選過程中到校長選上後、就任前，所有資訊均必須要揭露。

鄭英耀說，希望校長遴選過程中，候選人曾經參與哪些學校遴選、後續相關規劃，實質揭露都是遴選過程中必須具備的承諾。也讓遴選校長的學校師生、校長遴選委員能充分瞭解校長候選人的意向，就任校長前也必須簽署切結並揭露相關資訊。

鄭英耀談到，此為修改大專校院校長遴選辦法，屬於行政流程，無涉大學法，「馬上就可以做。」相關公文已在流程中。

立委吳思瑤則表示，高為元的狀況在於已通過原校的續任案，仍去海外接受面試。由於過去都沒有相關限制，大學也多推說沒規定就沒有錯，但歷來沒有見於規定，不代表不需要規範，她贊同相關遴選辦法確實應當修正。

吳思瑤也表示，但根本問題仍在於高教人才全世界都在搶，其他海外的大學都在跨國挖角人才，台灣高教的留才攬才力道仍要加強，嘗試給予合理、具國際水準的薪資。